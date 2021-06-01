106 سفن ترسم لوحة «القفال اللؤلؤي»

دبي (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة المنظمة لسباق القفال الثلاثين الذي يقام برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قيد وتسجيل 106 سفن سوف ترسم ملامح الحدث الكبير في نسخة اليوبيل اللؤلؤي يوم الجمعة المقبل.

وتحمل النسخة المرتقبة من سباق القفال الذي تأسس عام 1991 بفكرة من المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- شعار (اليوبيل اللؤلؤي) احتفاءً بمرور 30 عاماً على الحدث الكبير والذي يعد كرنفالاً تراثياً كبيراً.

وينظم السباق المخصص للمحامل الشراعية المحلية 60 قدماً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث ينطلق من جزيرة صير بونعير في السادسة صباح الجمعة نحو خط النهاية بين جزيرتي نخلة جميرا وبلو واترز قبالة المعلم الحضاري الجديد (عين دبي)، حيث ستقطع السفن مسافة 53 ميلاً بحرياً، مروراً بجزيرة القمر والتي تعد نقطة عبور إجبارية لجميع السفن المشاركة.

ويتوجه إلى جزيرة صير بونعير غدا وفد الطليعة من اللجنة المنظمة، للوقوف على آخر التجهيزات وبدء إجراءات فحص السلامة الخميس في مكان بداية السباق، وأنهت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات فيما يتعلق بالقطع البحرية التي سوف تقل اللجان العاملة في السباق، ومنها اليخت العتيق (زعبيل) والذي سوف يخدم اللجنة التنظيمية، ويقل لجنة الحكام والسيطرة على السباق.

كما خصصت اللجنة المنظمة مستشفى عائماً على متن الباخرة (الحيل 1) وخصصت غرف التمريض والحالات الطارئة، إضافة إلى الفريق الطبي المتخصص، تحسباً لأي طارئ، وسيكون متاحاً للمشاركين من بعد وصوله إلى مكان البداية، فيما سيرافق السفن المشاركة طوال مراحل السباق وعلى امتداد المسافة التي تصل إلى 53 ميلاً بحرياً.

واطمأنت اللجنة المنظمة للحدث، في اجتماعها اليوم، على كافة الترتيبات الأخيرة لبدء الكرنفال الكبير ومن أجل إنجاحه، حيث اطلعت على آخر التفاصيل المنجزة بتحرك السفن ووفد اللجنة المنظمة، والتنسيق الجاري بين كل اللجان وشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والوطنية، وكذلك الاطلاع على القائمة النهائية بعد إغلاق باب التسجيل واعتماد التسجيل النهائي للمشاركين.

يشارك في السباق السفن: منصور 1 والخياي 2 والقفاي 4 والمشرف 5 ي والحظاي 7 وجناح 8 والطف 9 وفزاع 11 وأطلس 12 وشمردل 15 والزير 16 ورجام 18 ودهيس 19 وطوفان 21 وريم 23 والداعي 24 وزلزال 25 والقفال 27 وإزعاج 29 والعديد 30 وسلطان الخير 32 وبراق 33.

ويستعد للمشاركة أيضاً السفن: عقاب 36 والفيض 37 والعاصمة 38 وشرجاوي 42 والمنادي 44 وداس 45 ولطام 50 والتبر 55 والزاهي 56 ودلما مارين 57 وزف زاف 59 ومهاجر 60 وأبو الأبيض 61 ومزاحم 64 وجميرا 68 ومقصص 73 ورعد الشمال 74 ونافل 76 وسلمان الحزم 79 والسرب 80 والطليلي 84 والرعد 85 والوصف 87 والقرطاسي 88 وإعمار 89 وفلاح 93 وطواش 94 وزلال 95 ومن بين أسماء السفن حامل لقب النسخة 29 السفينة الشقي 96 والعاصمة 99 وغازي 103 ورعد 105 وبن حليس 107 والزعيم 110 وسديم 112 ومرعب 114 وهداد 116 وغياض 117 والعالي 119 وزيوريخ 120 وورسان 122 والظفرة 125 والحصن 126 وهياف 131 وخزام 133 والنويبي 136 والتراث 145 واللعلوي 150 ومعزز 151 ولاهوب 157 والسلبار 158 والسهيل 159 والذيب 160 وبوظبي 161 وضمت القائمة أيضاً، اليازي 165 والميسم 166 وبن حليس 171 وشيبوب 173 ومشهور 178 والنايف 179 وقزوين 180 وصاروخ 182 وبرق 183 وزعبيل 189 وبشر 191 وبرق المرفأ 197 وقصقوص 198 وحشيم 199 وجساس 200 والصاروخ 204 ونمران 211 والاتحاد 212 وبزامي 213 وهبوب الريح 217 والعزم 220 وتواق 221 واليارح 222 والماحي 223 والباسل 233 ومتصدر 235 ونصراوي 237 والميل 244 والشمال 266 ومصفوت 267.