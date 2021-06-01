«التونسية» إلى المواجهة الثأرية في رولان جاروس





باريس (أ ف ب)

بلغت التونسية أنس جابر المصنفة 26 عالميًا الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بفوزها الثلاثاء على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 7-5، 6-2.

وعانت التونسية في المجموعة الأولى قبل أن تجدد إيقاعها في الثانية وتحقق فوزها الثاني على منافستها (43 عالميًا) في ثاني لقاء جمعهما.

وقالت جابر بعد اللقاء: إنها لاعبة صعبة تلعب جيدًا وتكافح وتحب الضربات الساقطة، اعتمدت على إرسالي في البداية ولكن لم أجد إيقاعي في المجموعة الأولى.

وتابعت ابنة الـ26 عامًا: أنا سعيدة لأنني تمكنت من حسم المواجهة في مجموعتين ورفع إيقاعي في المجموعة الثانية. وضربت التونسية في الدور الثاني مباراة ثأرية مع الأسترالية أسترا شارما المصنفة 124 عالميًا، التي تفوقت عليها في نهائي دورة تشارلستون الأميركية في وقت سابق هذا العام وحرمتها من أول ألقابها في مسيرتها الاحترافية.

وأكدت جابر خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: أبحث عن الثأر منها، هذا أمر مؤكد، لديها إرسالات قوية وتركز على الضربة الأمامية، سأسعى للثأر وأبقى هادئة ولا أعيد الأخطاء التي ارتكتبها ضدها.

وعن اللعب على الملاعب الترابية أشارت: أحب التزحلق على التراب ولدي وقت أطول لبناء لعبي وتسديدة الضربة الأمامية، إنها أرضية حققت عليها النجاحات في فئة الناشئات لذا أحاول أن أجلب ذلك إلى المستوى الاحترافي. وفازت شارما في الدور الأول على الرومانية إيرينا بارا 7-6 (7/5)، 6-2.

وفي أبرز النتائج لدى السيدات، بلغت الأميركية جينيفر برايدي وصيفة بطولة أستراليا المفتوحة والمصنفة 14 عالميًا الدور الثاني بفوزها على اللاتفية اناستازيا سيفاتسوفا 6-3، 6-3، ولحقت بها الأوكرانية إيلينا سفيتوليا المصنفة سادسة عالميًا بعد تفقوها على الفرنسية المراهقة أوسيان بابل 6-2، 7-5. لدى الرجال، بلغ الأسترالي اليكس دي مينور المصنف 22 عالميًا الدور الثاني بفوزه على الإيطالي ستيفانو ترافاليا 6-2، 6-4، 7-6 (7/4).