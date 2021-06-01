أبرزهم كونتي.. «الكالشيو» يطرد 60% من مدربيه

مصطفى الديب (أبوظبي)

شهد الموسم المنتهي من الدوري الإيطالي «الكالتشيو» ظاهرة غريبة بتغيير 60% من الأندية لمدربين، بواقع 12 من أصل عشرين نادياً هم قوام أندية البطولة، والمثير في الأمر أن ثمانية من بين العشرة الأوائل كانوا على رأس القائمة، والأكثر إثارة أن النتائج ليس لها علاقة في الكثير من الحالات، وتم الاستغناء عن مدرب البطل لأسباب غير فنية، فيما تنوعت أسباب الأندية الأخرى التي غيّرت المدربين. ويعد رحيل كونتي مدرب إنتر ميلان بطل المسابقة بعد طول غياب المفاجأة الأكبر في القائمة ورفض المدرب الاستمرار بسبب رغبة النادي في بيع نجوم الفريق لأغراض مادية، وهو ما عرضه كونتي وطلب عدم تدعيم الفريق، لكنه رفض التفريط في نجومه، ليصل الطرفان إلى طريق مسدود انتهى برحيل المدرب، أما بيرلو مدرب «اليوفي» وصاحب المركز الرابع فقد تمت إقالته لإعادة أليجري لتدريب السيدة العجوز مرة أخرى بعد موسم لم يكن جيداً للفريق. ورحل النجم الكبير جاتوزو عن تدريب نابولي صاحب المركز الخامس لخلافات مع رئيس النادي، فيما فسخ إنزاجي مدرب لاتسيو وصاحب المركز السادس عقده مع الفريق للرحيل إلى «الإنتر» خلفاً لكونتي، وانتهى عقد فونسيكا مع روما ولم يجدده الأخير بعد التعاقد مع مورينيو لقيادة الفريق في الموسم المقبل. وأقال نادي ساسولو صاحب المركز الثامن مدربه دي زيربي، وهناك مفاوضات للنادي حالياً مع بيرلو لقيادة الفريق، ولم يختلف حال سامبدوريا «التاسع» كثيراً، حيث أنهى تعاقده مع مدربه رانيري بالتراضي لأسباب شخصية كما ذكر المدرب، فيما لم يعلن نادي كييفو صاحب المركز العاشر أسباب إقالة مدربه إيفان جوريتس. وأطاح فيورنتينا صاحب المركز الرابع عشر مدربه جوزيبي وتعاقد مع جاتوزو، أما تورينو «السابع عشر» فقد أقال مدربه ديفيد نيكولا بسبب سوء النتائج، وأقال كروتوني مدربه كوزومي بعد الهبوط للدرجة الأولى، وكذلك الحال مع بارما الذي أقال روبيرتو دا فيرسا بعد الهبوط.