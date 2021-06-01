رومينيجه يرحل عن رئاسة بايرن ميونيخ

برلين (د ب أ) أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أن كارل هاينز رومينيجه سيرحل عن رئاسة النادي في نهاية يونيو الجاري وذلك قبل ستة أشهر من الموعد الذي كان مقرراً لذلك. وسيتولى أوليفر كان، حارس مرمى بايرن السابق والذي انضم لعضوية مجلس الإدارة منذ يناير 2020، رئاسة النادي خلفاً لرومينيجه. وكان مقرراً أن يتولى أوليفر كان المنصب خلفاً لرومينيجه في نهاية العام الجاري، لكن رومينيجه قال إن الصيف: هو التوقيت الأكثر أهمية استراتيجية والأكثر منطقية لتسليم المهام. وقال رومينيجه: نحن في نهاية سنة عمل، وفي الوقت نفسه، في بداية فترة جديدة مع جهاز فني جديد، الموسم الجديد يجب أن يكون مسؤولية أوليفر كان كرئيس تنفيذي جديد منذ البداية. هكذا يجب أن يكون الوضع." ولعب رومينيجه لفريق بايرن ميونيخ بين عامي 1974 و1984، وسيرحل عن النادي بعد 30 عاماً قضاها في المناصب الإدارية به، حيث تولى عدة مناصب تنفيذية منذ عام 1991. وخلال مسيرته بداية من موسم 1974 / 1975 كلاعب وإداري، أحرز رومينيجه مع بايرن 12 لقباً دولياً و21 لقباً في الدوري و14 لقباً في الكأس