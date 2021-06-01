«الشارقة الرياضي» يبحث فرص الاستثمار في أندية الإمارة الباسمة

الشارقة (الاتحاد)

ناقش مجلس الشارقة الرياضي فرص توسيع الاستثمار في أندية الإمارة الباسمة، بما يتماشى مع الإمكانيات الكبيرة في القطاع الرياضي وخطط المجلس عبر لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي، من خلال جذب مختلف الفرص والجهات، بما يعود بالفائدة على الأندية والرياضة بالإمارة.

جاء ذلك لدى استقبال عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس لمستثمرين أجانب من الجبل الأسود وكرواتيا مؤخراً، بحضور عبدالله الدح عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي، وخالد بن سلطان وزكية سهيل المشرخ أعضاء اللجنة، وذلك مواصلة لزيارات سابقة للوفد تتعلق بالاستثمار الرياضي في الإمارة.

وقال هلال: تمثل هذه اللقاءات جانباً من اهتمام المجلس لتفعيل فرص الاستثمار الرياضي والتشجيع على فتح آفاق جديدة قياساً بالإمكانيات الكبيرة، المجلس حريص على تبادل الخبرات مع مختلف الجهات الداخلية والخارجية، بما يعكس التقدم الرياضي في الإمارة الذي يعود بالنفع على الأندية، سواءً في البنى التحتية أو الاستثمار في الكوادر البشرية، وعكس الوجه المشرق لرياضة الشارقة على جميع المستويات لما تملكه من سيرة مميزة ونجاح كبير في استقبال كبرى الأحداث الرياضية وخلق فرص الاستثمار الرياضي بشتى أنواعه، مما يشجع الجهات الخارجية من أفراد وهيئات على البحث للاستثمار الرياضي في الإمارة، وينطبق ذلك على إستراتيجية المجلس في دفع عجلة الاستثمار الرياضي عبر اللجنة المختصة.

بدوره، أشار عبدالله الدح إلى اهتمام المجلس بالتعاون في مجال الاستثمار الرياضي والترحيب بمختلف المبادرات والفرص التي تصب في صالح تطوير رياضة الإمارة وترجمة أهداف المجلس، ونرغب بدورنا في توسيع هذه الفرص، بما يمكن من مواصلة التقدم في قطاع الاستثمار الرياضي والترحيب بكل الأفكار والاقتراحات التي تساهم في ذلك، خصوصاً وأن المجال مفتوح ومهيأ تماماً من واقع توفر الإمكانيات المختلفة التي تتيح نجاح المشاريع الاستثمارية بالإمارة.