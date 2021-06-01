248 من أصحاب الهمم يشاركون في «أولمبياد زايد»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ممثلةً في إدارة الأندية الرياضية، أولمبياد زايد العليا لأصحاب الهمم 2021 افتراضياً عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، بمشاركة 248 طالباً وطالبة من كافة مراكز الرعاية والتأهيل والأندية الرياضية التابعة للمؤسسة، منهم 82 إناثاً و166 ذكوراً على مستوى إمارة أبوظبي في مناطق أبوظبي والعين والظفرة.

وتهدف الأولمبياد التي تقام للمرة الثانية على مستوى المؤسسة، إلى إقامة أيام تنشيطية افتراضية لأصحاب الهمم التابعين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وتمكينهم من إبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، شارك في المنافسات التي افتتحها عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، جميع الطلبة أصحاب الهمم منتسبي المؤسسّة اللائقين صحياً لممارسة النشاط الرياضي التنافسي، وجرى التنافس في ألعاب تنشيطية لفئة التدخل المبكر أقل من 8 سنوات، وفي 6 رياضات من أصل 24 رياضة مدرجة ببرنامج رياضات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 للفئة العمرية أقل من 12 سنة، إضافة إلى إقامة مسابقات لطلاب التوحد، ومعارض تعريفية بباقي الرياضات وعددها 18 رياضة،

وشملت الأولمبياد كذلك عقد ورشة توعوية عن أهمية ممارسة النشاط الرياضي وأثره على الصحة، خاصة باللاعبين وأولياء الأمور، وورشة أخرى توعوية عن التنمّر.

شملت مسابقات المضمار والميدان في ألعاب القوى، وكرة السلة أولمبياد خاص، وسباعيات كرة القدم للصم، والريشة الطائرة أولمبياد وخاص وبارالمبي وصم، وبوتشي أولمبياد خاص، وبوتشيا لفئة الشلل الدماغي، وكرة الهدف للمكفوفين، وسباق المسار المتعرج على الكراسي اليدوية والكهربائية، وقفز من الثبات، وسباق مسار حواجز للتوحديين، وسباق استعراضي للدراجات اليدوية والكراسي المتحركة.

أسفرت نتائج المنافسات عن تفوق مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني على جميع المراكز المشاركة، بحصوله على 39 ميدالية بواقع 16 ذهبية، و14 فضية و9 برونزيات، وجاء مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل بالمرتبة الثانية برصيد 28 ميدالية متنوعة 11 ذهبية، و10 فضيات، و7 برونزيات، بينما حل مركز العين للرعاية والتأهيل في المرتبة الثانية مكرر برصيد 28 ميدالية متنوعة 11 ذهبية و10 فضيات، و7 برونزيات، والمركز الثالث كان من نصيب مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل بمنطقة الظفرة بالمركز الرابع حصل على 15 ميدالية 9 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزية واحدة.

وقال إسماعيل المرازيق مدير الأندية الرياضية بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: يأتي تنظيم أولمبياد زايد لأصحاب الهمم 2021 افتراضياً عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، نظراً للظروف الاستثنائية الطارئة التي يمر بها العالم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وحرصاً على سلامة طلاب المؤسسة المشاركين في إطار الأنشطة، والتي تحرص المؤسّسة على تنفيذها لتحقيق هدف رئيسي تسعى إليه بدمج اللاعبين من أصحاب الهمم بأفراد المجتمع، وتوفير فرص احتكاك للاعبين مع مختلف الفئات، وتعزيز الثقة بأنفسهم وانخراطهم في المجتمع، إضافة إلى تقوية الصلة والعلاقات بين الرياضيين أبطال النادي وأفراد المجتمع، وتعزيز النشاط الرياضي لهذه الفئة، وتعريف المجتمع بتلك الفئات وقدراتهم، وخلق روح المنافسة الشريفة بينهم.

وأكد أن فكرة الأولمبياد الذي يجمع منتسبي المؤسسّة أصحاب الهمم في منافسات رياضية تشجعهم على إبراز مواهبهم في هذا المجال، كما أنها تأتي في توقيت استعدادات الأبطال الرياضيين منتسبي المؤسسة من الأولمبياد الخاص والبارا​​ليمبي​ لخوض غمار العديد من البطولات الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن مؤسسة زايد العليا تعمل لإعداد أبطال رياضيين لديهم القدرة على المنافسة بقوة ورفع علم الإمارات في المحافل الدولية.

من ناحيته، قال سيف النعيمي مدير نادي العين لأصحاب الهمم التابع لمؤسسة أصحاب الهمم: إن الأولمبياد التي تقام هذا العام افتراضياً على مستوى المؤسسّة، ضمت طلاباً من مراكزها في مناطق العين وأبوظبي والظفرة، وجمعت كل منتسبي المؤسسّة اللائقين صحياً في منافسات رياضية متنوعة شجعت أصحاب الهمم على إبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، وكشفت عن بعض المواهب الرياضية المتميزة سيتم توجيههم للرياضة التنافسية التي يتحقق من خلالها الأهداف المرجوة، ورفد المنتحبات الوطنية بعناصر واعدة، لاستمرار مسيرة الإنجازات التي يحققها الرياضيون من أصحاب الهمم على كافة المستويات.