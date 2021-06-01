عيسى هلال: نقل مجموعة الصين إلى الشارقة ثقة كبيرة

علي معالي (الشارقة)

أكد عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي على أن مباريات المجموعة الأولى لتصفيات أمم آسيا وكأس العالم في إمارة الشارقة ستقام من دون حضور الجماهير، وأن الملاعب جاهزة تماماً، سواء التي ستقام عليها المباريات أو التدريبات.

وقال عيسى هلال: ثقة الاتحاد الآسيوي في إقامة البطولة على ملاعب الشارقة يؤكد قدراتنا في تنظيم متميز مثلما حدث من قبل، وكان آخرها استضافة مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا التي شارك فيها وتصدرها نادي الشارقة.

وأضاف: رغم ضيق الوقت فإن الاتحادين الإماراتي والآسيوي يعلمان مدى قدرتنا على التنظيم لذلك كان القرار، وتم الاتفاق على أن يكون نفس فريق العمل الذي تواجد في دوري أبطال آسيا هم من سيتواجدون في إدارة المجموعة في ظل الخبرات التي اكتسبوها، ولدينا أيضا عناصر يمكن إضافتها بما يتناسب مع الأحداث الجارية والطارئة.

وأضاف: قيام الاتحاد الآسيوي أيضاً بإسناد تنظيم بطولة غرب آسيا لكرة الصالات في خورفكان هي امتداد لهذه الثقة المتبادلة حيث نمتلك طاقة جبارة في الاستضافة وخبرات متنوعة، وهذه الشهادة من الاتحادين الإماراتي والآسيوي دافع كبير لفريق العمل بأن يبذل قصارى جهده لتقديم الأفضل.

يذكر أن هذه المجموعة تضم منتخبات سوريا والصين والفلبين والمالديف وجوام، وتتصدر سوريا فرق المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات مقابل 10 نقاط للصين و7 للفلبين و3 نقاط لجزر المالديف وبدون رصيد منتخب جوام.