جلسة مصارحة تناقش مستقبل كرة السلة

علي معالي (دبي)

عقد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي اجتماعاً لمناقشة مسيرة كرة السلة في الدولة مع أندية أبوظبي وبحث متطلبات المرحلة المقبلة، حضر اللقاء جميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد السلة ورؤساء ومشرفي الألعاب الجماعية في أندية بني ياس والجزيرة والعين والوحدة والظفرة، بجانب ممثلي مجلس أبوظبي الرياضي، وناقش الاجتماع متطلبات هذه الأندية في ظل الأوضاع التي عانت منها خلال الفترات الماضية، وشهد الاجتماع مصارحة كبيرة بين كافة أطراف اللعبة لبحث أفضل السبل لتعزيز مسيرة اللعبة.

وأكد سالم المطوع الأمين العام للاتحاد أن الاتحاد درس بشكل مفصل جميع المقترحات التي تقدمت بها الأندية، وقال: «أجواء الاجتماع الذي امتد لأكثر من ساعتين، جاءت إيجابية للغاية، بعد أن أكد مجلس إدارة الاتحاد الحرص على استمرارية مشاركة أندية العين والظفرة والجزيرة والوحدة وبني ياس في مسابقات اللعبة بكافة مراحلها السنية في المواسم المقبلة، قبل أن يتم الاستماع إلى المقترحات المقدمة من مسؤولي هذه الأندية، وإلى الملاحظات المقدمة من مجلس أبوظبي الرياضي».

وقال: «جاء الاجتماع بناءً على طلب رئاسة اتحاد السلة، مما يؤكد حرصنا على مناقشة كافة التفاصيل التي يمكن لها المساعدة في إفراز آليات عمل تساعد الأندية في تخطي كافة العقبات التي يمكن أن تواجه استمراريتها بكافة فئات مراحلها السنية في اللعبة».

وأضاف: «وعدنا بدراسة مفصلة وشاملة لجميع المقترحات التي تمت مناقشتها على أن يتم لاحقاً مخاطبة الأندية بنتائج هذه الدراسة والصيغ النهائية المتعلقة بآليات العمل والتسهيلات التي يمكن لاتحاد اللعبة تقديمها، وتتيح تذليل كافة العقبات أمام استمراريتهم في مسابقات السلة بشكل عام، وبما يخدم اللعبة وأبنائها على مستوى الدولة».

وقال المطوع: «نتفهم التوجهات العامة المتعلقة بخفض الميزانيات، لكننا في اتحاد السلة حريصون على أن لا يكون لخفض الميزانيات تأثير على مستقبل اللعبة، وسنعمل جاهدين في الاتحاد بالتعاون مع مجلس أبوظبي والأندية كافة على إيجاد الصيغ وآليات العمل التي تتناسب مع الجميع».