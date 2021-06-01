راشد بن حميد يستقبل نائب رئيس الاتحاد الفيتنامي

عجمان (الاتحاد)

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة في مكتبه بإمارة عجمان اليوم تران كووك توان نائب رئيس الاتحاد الفيتنامي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الموجود حالياً في الدولة ضمن بعثة منتخب بلاده، الذي يشارك في مباريات المجموعة السابعة الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، والتي ستنطلق اعتباراً من يوم بعد غدٍ «الخميس».

وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين بما يخدم مصلحة لعبة كرة القدم في البلدين، وكذلك الاطلاع على خطط وبرامج لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي والبطولات، التي ستُنظم لكافة الفئات والمراحل على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية، حضر اللقاء محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.