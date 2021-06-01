«الصفقات الشبابية» محور انتدابات «النمور»

فيصل النقبي (كلباء)

تسعى إدارة نادي اتحاد كلباء إلى استقطاب اللاعبين الشباب من مختلف الأندية، سعياً من أجل بناء فريق قوي ومتجانس لفترة طويلة، وفق الرؤية التي وضعتها قيادة النادي للسنوات المقبلة.

وضمن خطة النادي للتجديد وإضفاء الروح الشبابية على الفريق تقوم اللجنة الفنية بمجهودات كبيرة من أجل التعاقد مع لاعبين شباب طموحين، سواء من العناصر المواطنة أو غيرها من الفئات الأجنبية كمقيمين وأجانب، وتتضح الصفة الشبابية على التعاقدات الأخيرة للفريق.

كما جددت الإدارة عقود عدد من اللاعبين الشباب منذ فترة ليست بالقصيرة من أمثال وليد عمبر وأحمد عامر النقبي وسلطان الزعابي، كما تعاقدت مع الثنائي محين خليفة قادماً من الشارقة وخالد الزري قادماً من عجمان، وتعاقدت مع المقيم الأرجنتيني برايان راميريز وهو أحد المواهب الشابة.

وتسعى اللجنة الفنية بالنادي لإبرام عدد من الصفقات الجديدة الشبابية على الفريق، حيث قدمت طلباً لتجديد الإعارة مع اللاعب أحمد جشك من شباب الأهلي، كما تبحث عن عناصر الخبرة من الأجانب بعد التعاقد مع لاعب أجنبي قبل عدة أيام وهو المجري فارجا في صفقة مهمة، حيث أنهت كل الإجراءات دون الإعلان عن الصفقة.