«سبورت فور أوول» يعلن نجوم موسم «الخليج العربي»

دبي (الاتحاد)

أطلقت شبكة «سبورت فور أوول» الإخبارية الاستفتاء السنوي الثاني على التوالي لمنصتها الإعلامية الرياضية لاختيار نجوم الموسم الرياضي 2020-2021 في دوري الخليج العربي، حيث دشنت الشبكة جوائز الأفضل في كل جولة من دورينا على مدار ثلاثة مواسم، قبل أن تبدأ في إقامة فكرة الحفل السنوي في الموسم الماضي.

وجرى استفتاء نجوم الموسم الكروي، والذي انطلق مطلع الأسبوع الجاري وسيتم الإعلان عن نتائجه اليوم الأربعاء، على 10 فئات متنوعة، وهي أفضل لاعب مواطن، وأفضل لاعب أجنبي، وأفضل لاعب مقيم، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل حارس، وأفضل حكم، وأفضل إداري، وأفضل مدرب.

وتم تحديد قائمة مختصرة من 4 مرشحين في كل فئة لاختيار الأفضل من بينهم، حيث اعتمدت عملية اختيار المتبارين على مؤشرات الأداء للاعبين على مدار الموسم، ونتائج المدربين، وصدى البرامج الرياضية، وزخم المكاتب الإعلامية، ومردود عمل الإداريين، أما في فئة التحكيم، فكانت بالتعاون مع الخبير التحكيمي مسلم أحمد، الذي قام بتقييم وترشيح أفضل حكمين في الموسم.

وتصدر الترشيحات علي مبخوت مهاجم الجزيرة لجائزة أفضل لاعب مواطن، يليه فابيو ليما لاعب الوصل، وعبدالله رمضان من الجزيرة، وإسماعيل مطر من الوحدة، وجاء البرازيلي جواو بيدرو مهاجم بني ياس في صدارة ترشيحات جائزة أفضل لاعب أجنبي، وجاء سيريرو من الجزيرة ثانياً، وإيجور كورنادو من الشارقة ثالثاً، ثم ريان مينديز لاعب النصر.

وتصدر إيجور جيسوس لاعب شباب الأهلي ترشيحات جائزة أفضل لاعب مقيم، يليه لوان بيريرا من الشارقة، وأحمد أبوناموس من بني ياس، وعمر تراوري من الجزيرة، وتصدر حارب عبدالله سهيل لاعب شباب الأهلي سباق جائزة أفضل لاعب صاعد، يليه عبدالله حمد من الوحدة، ومحمد عباس من العين، وسلطان عادل محمد من اتحاد كلباء، وتصدر علي خصيف حارس الجزيرة ترشيحات جائزة أفضل حارس، يليه فهد الظنحاني حارس بني ياس، وماجد ناصر من شباب الأهلي ثم عادل الحوسني من الشارقة.

وتصدر محمد عبدالله حسن جائزة أفضل حكم، يليه أحمد سالم خلفان، وحصل حسين سهيل إداري الجزيرة على لقب أفضل إداري، يليه منصور علي من بني ياس، ثم عبدالسلام جمعة من الوحدة، وأحمد شاه من شباب الأهلي. وتصدر كايزر مدرب الجزيرة ترشيحات جائزة أفضل مدرب، يليه إيسايلا مدرب بني ياس، ثم مهدي علي من شباب الأهلي، وعبدالعزيز العنبري من الشارقة.