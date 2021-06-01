«الأبيض» يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة ماليزيا

دبي (الاتحاد)

يؤدي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريبه الرئيسي في استاد زعبيل بنادي الوصل استعداداً لمواجهة نظيره منتخب ماليزيا يوم بعد غدٍ «الخميس» في أولى مبارياته المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة.

وتشهد تدريبات «الأبيض» بقيادة الهولندي فان مارفيك مشاركة جميع اللاعبين، علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، عادل الحوسني، بندر الأحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، يوسف جابر، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، ماجد حسن، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، حارب عبدالله سهيل، محمد جمعة عيد، علي مبخوت وسبيستيان تيجالي.

من جهة أخرى، يُعقد الاجتماع الفني لمباريات المجموعة السابعة في تمام الساعة الثالثة من ظهر الغد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة مسؤولي الاتحاد الآسيوي وممثلي المنتخبات والجهات المعنية الأخرى، حيث سيتم اعتماد ألوان قمصان المنتخبات خلال المباريات ومراجعة لوائح التصفيات وغيرها من الجوانب التنظيمية.

كما سيقام غداً المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة بحضور مدرب منتخبنا فان مارفيك وأحد اللاعبين، وذلك في تمام الساعة السابعة والربع مساء في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد زعبيل يعقبه مؤتمر مدرب منتخب ماليزيا.

من جانبه عبر يوسف جابر مدافع منتخبنا الوطني عن سعادته بقرب موعد استئناف التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا، مؤكداً أنها مناسبة ينتظرها طويلاً، هو وزملاؤه اللاعبون لتقديم أفضل ما عندهم، من أجل تحقيق الفوز وضمان التأهل للمرحلة الحاسمة التالية في التصفيات، ولا سيما أن الإمارات سوف تستضيف هذه التصفيات في دبي، كما أن المنتخب استعد بشكل جيد لها تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك.

ويقول جابر: برنامج الإعداد يسير بشكل جيد، واللاعبون يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ونحن نسعى لتحقيق أهدافنا في التأهل، لا سيما بعد الأداء والنتائج الإيجابية في المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام الهند والأردن، وثقتنا بلا حدود في إمكاناتنا كلاعبين، ولكننا في نفس الوقت سنتعامل بمنتهى الجدية مع كل مباراة، والبداية ستكون مع مباراة ماليزيا، التي أراها مفتاح التأهل، لأن البدايات دائماً تكون بالغة الأهمية، ومنتخب ماليزيا من المنتخبات المتطورة، ونحن ننظر إلى هذا الأمر بجدية بالغة، فاحترام الفريق المنافس أمر مهم في كرة القدم.

وقال خلفان مبارك لاعب وسط المنتخب الوطني: إن الحالة المعنوية والبدنية والفنية للاعبين في أعلى مستوياتها، وأن تلك الحالة انعكست على أدائهم في التدريبات بالمعسكر، حيث إن المنافسة على أشدها لنيل ثقة الجهاز الفني من أجل حجز الأمكنة في التشكيلة الأساسية للفريق الذي سيخوض مباراة ماليزيا، وباقي المباريات التي تليها، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة في الكرة الإماراتية في غاية الأهمية، لأنها حاسمة في مسألة التأهل للمونديال وأمم آسيا، والنتائج سوف تحدد موقف المنتخب فيها، ولذلك فإن كل اللاعبين استدعوا أعلى معدلات التركيز من منطلق إدراكهم لحجم المسؤولية، ولديهم العزم الأكيد على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الحلم في التأهل.