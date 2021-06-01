أبطال «ملاكمة آسيا» في قبضة أمير خان

دبي (الاتحاد)

أسدل الستار عن منافسات النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021 التي استضافتها الإمارات، ونظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة، بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وأقيمت منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وحصد ملاكمو أوزبكستان 6 ميداليات ذهبية في نهائي الرجال الذي شهد منافسة قوية في 10 أوزان مختلفة، فيما حققت منغوليا 3 ميداليات ذهبية، وحصلت الهند على ميدالية ذهبية واحدة، ووصل مجموع المكافآت التي قدمها الاتحاد الدولي للبطولة إلى 400 ألف دولار تم توزيعها على الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة.

حضر مراسم التتويج والختام أنس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة، ومحمد بو خاطر رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة نائب رئيس اتحاد الملاكمة، كما شارك في التتويج الملاكم العالمي البريطاني أمير خان الذي حضر النهائي وأشاد بأداء الملاكمين الآسيويين.

وحصد الأوزبكي ميرزاخميدوف نودريجون الميدالية الذهبية في وزن الذبابة الخفيف 46 - 49 كجم بتغلبه على الكازاخستاني دانيال سابت، كما فاز الأوزبكي زويروف شاخوبايدن المصنف الثاني على مستوى العالم بالميدالية الذهبية في وزن الذبابة 52 كجم بعد تغلبه على الهندي أميت المصنف الأول على مستوى العالم،

وفاز المنغولي خارخو المصنف الثاني على مستوى العالم بالميدالية الذهبية في وزن البانتام 56 كجم بعد تغلبه على الأوزبكي ميرازيزبيك ميرزاهاليلوف المصنف الأول على مستوى العالم، وفاز المنغولي إردينيبات تسيندباتار المصنف الأول بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على الإيراني دانيال شاهباخش في وزن الخفيف 60 كجم.

وفي وزن الوسط الخفيف 64 كجم فاز المنغولي باتارسوخ شينزوريغ المصنف الثاني على مستوى العالم بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على الهندي شيفا ثابا، وفي وزن دون المتوسط 69 كجم فاز الأوزبكي باتوروف بوبو عثمان المصنف الأول بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على الكازاخستاني أبلاخان زوسوبوف المصنف الثاني، وفي وزن الوسط 75 كجم فاز الأوزبكي جافاروف سيدجامشيد بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على الكازاخستاني أبليخان أمانخول.

وفي وزن الثقيل الخفيف 81 كجم فاز الأوزبكي روزميتوف ديلشودبيك المصنف الثاني بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على الإيراني ميسم جيشلاغي، فيما فاز الهندي سانجيت المصنف الثاني على مستوى العالم بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على الكازاخستاني فاسيلي ليفيت المصنف الأول على مستوى العالم في وزن الثقيل 91 كجم، وفاز الأوزبكي جالولوف باخودير المصنف الأول على مستوى العالم بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على الكازاخستاني كامشيبيك كونكابايف المصنف الثاني.