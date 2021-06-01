3 دقائق تذيب الجليد بين ديشامب وبنزيمة

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، بعض تفاصيل الاجتماع الذي دار بينه والنجم كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد، قبل شهر من الآن، والذي كان وراء عودة هذا الأخير إلى صفوف منتخب الديوك، وبعد أن كان ديشامب متحفظاً في البداية فيما يتعلق بتفاصيل الاجتماع، إذا به يبدأ تدريجياً في الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأنه عبر شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو، حيث قال: إن بنزيمة قال له أشياء قوية جداً، من دون أن يكشف بالضبط عن ماهية هذه الأشياء، ولكنها سمحت - على حد قوله - بتسهيل مهمة إنهاء الخلاف سريعاً.

وعندما سألته الشبكة: لماذا لم يحدث ذلك من قبل؟ أجاب: لم يحدث من قبل ولكنه حدث الآن، وبعد مرور 3 دقائق فقط، قال فيها بنزيمة كل ما يريده، سار الاجتماع بصورة عادية واستغرق ساعتين كاملتين. ورداً على سؤال بشأن النقطة الفاصلة في هذا الاجتماع، قال ديشامب: الأمر يتعلق باقتناع راسخ وصل إلى حد اليقين، المناقشة بيننا كانت هي الشرط الأول لنجاح الاجتماع، ولولاها ما كان يمكن أن يحدث وفاق، لا من جانبه ولا من جانبه.

ورداً على سؤال آخر بشأن ما إذا كان بنزيمة اعتذر له عن الكلمات القوية التي وجهها ضده في عام 2016، عندما اتهمه وقتها بالعنصرية، قال ديشامب: الاعتذار كلمة كبيرة.. فمنذ أن توليت مهمة تدريب المنتخب وأنا أواجه بعض المواقف مع بعض اللاعبين، ولكني لم أكن أعترض بشدة.

وفي ختام تصريحاته، حرص ديشامب على أن يؤكد أنه لم يضع أبداً مصلحته الشخصية فوق مصلحة المنتخب، وإنه دائماً يفكر وفقاً لما فيه مصلحة الديوك. وعلق قائلاً: أسمو دائماً فوق كل شيء وأضع المنتخب على رأس أولوياتي، وإذا ما وجدت شيئاً فيه مصلحة المنتخب، أسير في اتجاهه لأسباب مختلفة، وليس لأسباب شخصية.