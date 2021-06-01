مدافع مانشستر سيتي ثاني صفقات برشلونة

برشلونة (د ب أ)

أعلن نادي برشلونة، توصله لاتفاق مع إيريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، للانضمام إلى صفوف الفريق الإسباني بداية من الأول من يوليو المقبل.

وذكر الموقع الرسمي لبرشلونة، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب سيوقع على عقد للانضمام لبرشلونة حتى نهاية موسم 2025-2026، فيما تبلغ قيمة شرطه الجزائي 400 مليون يورو.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الكاتالوني، أنه سيتم تقديم جارسيا بشكل رسمي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، دون حضور جمهور بسبب قواعد مكافحة وباء كورونا.

وذكر النادي الكاتالوني أن جارسيا (20 عاماً) عاد مجدداً إلى برشلونة، بعدما سبق له الانضمام لأكاديمية النادي في عام 2008، حيث استمر في «لا ماسيا» حتى عام 2017 قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي، حيث قضى هناك أربعة مواسم تدرج فيها في الفئات السنية للفريق الإنجليزي، في فرق أقل من 19 و23 عاماً حتى لعب للفريق الأول.

وصفقة جارسيا هي ثاني صفقات النادي الكتالوني للموسم الجديد، وذلك بعد تعاقده أمس «الاثنين» مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في صفقة انتقال حر، قادماً من مانشستر سيتي. وأنهى برشلونة الموسم الماضي من بطولة الدوري الإسباني في المركز الثالث، كما حقق لقب كأس ملك إسبانيا في نفس الموسم.

