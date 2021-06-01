لوكاكو يقترب من العودة لـ «تشيلسي»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم وهداف فريق إنترميلان الإيطالي، في طريقه للعودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، بعد موسمين أمضاهما في الدوري الإيطالي «الكالشيو»، فقد كشفت صحيفة الجارديان أن هذا المهاجم البلجيكي أمامه فرصة كبيرة للعب لنادي تشيلسي الذي سبق أن لعب له منذ 7 سنوات.

وقالت الصحيفة: إن إدارة تشيلسي ستضغط من أجل إعادته إلى ستامفورد بريدج. وأضافت أن الألماني توماس توخيل المدير الفني للبلوز يرى في لوكاكو مهاجمه رقم واحد في الموسم الجديد.

ويرتبط لوكاكو بعقد مع الإنتر الذي يتمسك باستمراره مع الفريق، غير أنه بالنظر إلى الوضع المالي الصعب للنادي اللومباردي، فإن إدارة الإنتر قد لا تجد حلاً سوى الاضطرار إلى بيع نجمها الهداف. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب نفسه كان متمسكاً دائماً باللعب للنيراتزوري، ولكن دافعه للبقاء تراجع كثيراً، بعد رحيل أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق، والذي كان قريباً جداً منه.

وسجل لوكاكو هذا الموسم 30 هدفاً في 44 مباراة في مختلف المسابقات، وهو رقم رائع أتاح له الفرصة للفوز بلقب أفضل لاعب هذا الموسم في الكالشيو، بينما نجح منذ وصوله إلى إيطاليا في أن يمطر شباك المنافسين بـ 64 هدفاً. جدير بالذكر أن لوكاكو المولود في 13مايو 1993(28سنة) سبق له اللعب في تشيلسي خلال الفترة من 2011 إلى 2014، تخللها إعارة مرتين إلى وست بروميتش وإيفرتون، ثم انتقال نهائي إلى إيفرتون خلال الفترة من 2014إلى 2017، ومنها إلى مانشستر يونايتد حتى 2019.