عمرو رضا.. «صناعة إماراتية تتألق في أسوان»!

علي معالي (دبي)

فرض عمرو رضا لاعب الشارقة السابق، وفريق أسوان المصري الحالي نفسه على مباراة فريقه ضد النادي المصري البورسعيدي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، حيث قاد الشاب الصغير (22 عاماً) زهرة الجنوب إلى المربع الذهبي، مؤكداً موهبته الكبيرة وقدراته العالية.

سجل عمرو رضا هدف تقليص النتيجة قبل نهاية المباراة بدقيقة، ثم أضاف زميله أشرف مجدي هدف التعادل 2-2، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح، وينجح عمرو رضا في تسجيل الضربة الأولى لأسوان وهو الأصغر في أرض الملعب بين لاعبي الفريقين.

واللاعب من مواليد رأس الخيمة، وتعلم أصول اللعبة بنادي الإمارات صغيراً، ثم تنقل بين أندية النصر والوحدة، ثم كانت له تجربة في الأهلي المصري، حتى استقر في نادي الشارقة، ولكن لسوء حظه تعرض لإصابة حرمته من التواجد بشكل قوي في وقت كان فيه «الملك» متألقاً، وفي ظل سباق بين النجوم في أرض الملعب، ليشد اللاعب الصغير الرحال إلى تجربة أخرى في مصر ضمن صفوف فريق أسوان.

وشارك اللاعب مع الفريق في عدد مناسب من المباريات، وظهرت بصمته الأكبر في قيادة فريقه أمس «الاثنين» بالتفوق على المصري في دور الثمانية بركلات الترجيح.

يقول عمرو رضا: تعلمت الكرة على أرض الإمارات بين أندية مختلفة، واستفدت من عناصر كثيرة خاصة التجربة الأخيرة في نادي الشارقة مع «الكابتن» عبدالعزيز العنبري، وتدربت وتعلمت الكثير من الثلاثي البرازيلي إيجور كورنادو وكايو لوكاس وويلتون سواريز، وأيضاً الأوزبكي شوكوروف، وكل هذه الخبرات استفدت منها لخدمة فريقي الحالي أسوان المرتبط معه بعقد لموسمين، وهي تجربة قوية بدوري قوي بالفعل.

وأضاف: لم أحصل على فرصتي المناسبة خاصة في الشارقة، ولعل ظروف الإصابة كان لها تأثيرها المباشر في ذلك، ولكنها بشكل عام تجربة ثرية للغاية.