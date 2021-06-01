أنشيلوتي على «رادار» الريال

أنور إبراهيم (القاهرة)

مازالت كل الاحتمالات مفتوحة فيما يتعلق باختيار المدير الفني الجديد الذي سيخلف الفرنسي زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية لفريق ريال مدريد. فبعد الحديث عن نجم الفريق المخضرم راؤول مدرب فريق الرديف وماسيميليانو أليجري والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو تردد اسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي (61سنة) المدير الفني الحالي لفريق إيفرتون الإنجليزي بقوة في أروقة النادي الملكي.

وذكر راديو كادينا سير الإسباني أن إدارة الميرينجي تدرس إمكانية التعاقد مع أنشيلوتي لقيادة الفريق خلفاً لزيدان، علماً بأن عقده مع «التوفيز» ينتهي في 2024.

وقال الراديو: إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يعرف أنشيلوتي جيداً، حيث سبق له تدريب الريال خلال الفترة من 1013إلى 2015، وكانت فترة مثمرة، توج فيها النادي بالبطولة العاشرة لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وكأس ملك إسبانيا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وسبق لأنشيلوتي تدريب أندية بايرن ميونيخ وإيه سي ميلان ويوفينتوس، واحتل فريقه الحالي إيفرتون المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي «البريميرليج» هذا الموسم، وبالتالي لن يشارك في أي من البطولتين الأوروبيتين «الشامبيونزليج ويوروبا ليج».

واختتم الراديو تقريره بقوله: لا يبقى الآن سوى معرفة ترتيب أنشيلوتي بين الأسماء المذكورة في القائمة المصغرة التي وضعها فلورنتينو بيريز لكي يختار من بينها المدير الفني الجديد للميرينجي.