ألابا..ابن الموسيقار بـ «علمين» في حذائين

مدريد (الاتحاد)

أصبح النمساوي دافيد ألابا أول صفقات ريال مدريد هذا الصيف، ليحط رحاله في الدوري الإسباني، قادماً كلاعب حر، بعد نهاية مسيرة حافلة لأكثر من 13 عاماً في بايرن ميونيخ، ليكون اللاعب متعدد المراكز البالغ من العمر 28 سنة، باللعب في الدفاع أو الوسط، إضافة مهمة لفريق العاصمة،

وهنا نستعرض 5 أمور قد لا تعرفها كافة الجماهير عنه. لعب ألابا المولود في فيينا حتى الآن ما يقرب من 80 مباراة دولية، وارتدى شارة القيادة في بعض الأحيان، ليقطع شوطاً طويلاً منذ ظهوره لأول مرة مع المنتخب الأول بسن 17 عاماً و3 أشهر و20 يوماً فقط، وجاء ظهوره الدولي الأول في تصفيات كأس العالم ضد فرنسا في عام 2009، بشكل لا يصدق قبل أول ظهور له مع الفريق الأول على مستوى النادي، فقد كان ألابا لا يزال يلعب لفريق رديف بايرن ميونيخ «ب» في ذلك الوقت، لكنه كان موهوباً بشكل واضح، لدرجة أن مدرب النمسا ديتمار كونستانتيني قدم له فرصة المشاركة لأول مرة مع المنتخب الأول في ملعب فرنسا الدولي، وألابا كان ولا يزال أصغر لاعب يمثل المنتخب في تاريخ النمسا.

الأمر الثاني، أنه بعد خوضه أول مباراة دولية، اضطر ألابا إلى الانتظار لمدة أربعة أشهر حتى خوضه أول مباراة مع الفريق الأول بالنادي، لكنه سرعان فرض نفسه مع بايرن ميونيخ، فقد حطم الرقم القياسي لأصغر لاعب يمثل النادي، حيث نزل إلى أرض الملعب بعمر 17 سنة و7 أشهر و17 يوماً، وعلاوة على ذلك كان له تأثير فوري، حيث قدم التمريرة الحاسمة في هدف فرانك ريبيري بعد دقيقة واحدة من مشاركته في المباراة التي قلب فيها الفريق تأخره إلى فوز 6-2 على غرويتر فورت في كأس ألمانيا.

الأمر الثالث: مدى عالمية عائلته، فجورج ألابا، والد دافيد، لديه قصة لا تصدق بحد ذاته، فهو أمير من ولاية أوجين في نيجيريا، انتقل إلى فيينا لدراسة الاقتصاد، وفي العاصمة النمساوية، وأصبح أول جندي من أصحاب البشرة السمراء في الجيش النمساوي، قبل أن يشرع في مهنة الموسيقى، أما جينا، والدة دافيد، من الفلبين، لذلك يقوم اللاعب بإبراز أصول والديه من خلال وضع إعلام بلديهما الأصليين على حذائه. في حال لم يكن ذلك كافياً للتأكيد على عالمية وتنوع عائلته، فإن أخته روز ماي ألابا، موسيقية لديها أغانٍ تتصدر قائمة الأكثر شعبية في النمسا.

رابع الأمور، أنه بالنظر إلى أن ألابا أصبح اسماً مرادفاً لبايرن ميونيخ على مدار العقد الماضي، قد لا يعلم الجميع أنه لعب لفترة إعارة خارج فريق بافاريا، وتحديداً لمدة ستة أشهر خلال النصف الثاني من موسم 2010-2011 مع فريق هوفنهايم، وتعلم الكثير داخل المباني التدريبية الشهيرة هناك، وعندما عاد إلى بايرن ميونيخ، كان مستعداً لبدء العمل مع العملاق الألماني لأكثر من عقد زمني في مسيرته.

أما خامس الأمور، فإن ألابا يعرف ناديه الجديد جيداً، حيث واجه ريال مدريد سبع مرات على مسيرته في دوري أبطال أوروبا، اللقاء الأول كان في نصف نهائي موسم 2011-2012، عندما كان لا يزال مراهقاً، وتطوع لتنفيذ أول ركلات الترجيح، بعدما تعادل الفريقين في نتيجتي الذهاب والإياب، ليسجل ألابا هدفاً في مرمى إيكر كاسياس ساهم في فوز بايرن ميونيخ في سانتياجو برنابيو، الملعب الذي سيعتبره الآن منزله.