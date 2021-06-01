جماهير رأس الخيمة تترقب إعلان إدارة «الصقور»

معتصم عبدالله (دبي)

يترقب الشارع الرياضي في رأس الخيمة، وجماهير نادي الإمارات بصفة خاصة، تعيين مجلس إدارة جديد لقيادة النادي في الفترة المقبلة، بعد انتهاء فترة مجلس الإدارة السابق برئاسة محمود الشمسي، والتي أعقبت عودة الفريق إلى مصاف أندية دوري الخليج العربي في الموسم المرتقب 2021- 2022، بعد حصول «الصقور» على وصافة دوري الدرجة الأولى برصيد 41 نقطة.

وتتحدث مجالس المدينة عن عدد من الأسماء المرشحة لمنصب رئيس مجلس الإدارة على غرار محمد إسماعيل العوضي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة كرة القدم السابق، وصلاح السلومي، وعبد العزيز الزعابي، وغانم أحمد غانم، وعدنان الزعابي، والأخير مرشح وفقاً للكثيرين لمنصب رئيس شركة كرة القدم، إلى جانب يوسف البطران عضو المجلس الوطني، وعدنان يوسف، وأحمد الديباني، والمهندس عمر المزكي، وأسماء أخرى تردد أنها ستكون في التشكيل الجديد.

وأنجزت إدارة النادي المستقيلة بعض الملفات في انتظار استكمال بقية الملفات، حيث يسود القلق جماهير النادي على الفريق الذي تنتظره مهمة صعبة جداً في دوري الخليج العربي، كونه لا يزال بحاجة إلى تدعيم صفوفه بعناصر جيدة من اللاعبين، والتعاقد مع أجانب على مستوى عالٍ، ومدرب بمواصفات خاصة.

وجددت الإدارة الأخيرة للنادي والمنتهية ولايتها بنهاية الموسم، عقود بعض اللاعبين، فيما سلمت مجموعة أخرى خطابات شكر وإبلاغهم بعدم الرغبة في تجديد العقود، على غرار محمود قاسم، وحسن أمين وسعد خميس، ومحمد جمال وغيرهم.

وقال خالد النقبي المنسق الإعلامي لنادي الإمارات: إن الإدارة السابقة تستحق الشكر على جهودها التي تكللت بصعود الفريق إلى دوري الخليج العربي، وحرصها على تسليم مقاليد الإدارة للقادمين الجدد، دون وجود أي مشاكل مالية أو ديون.

وأضاف: يحسب للإدارة السابقة، وضع نظام مالي وإداري دقيق وتنظيم العمل بصورة مميزة، لافتاً إلى الترقب بصدور مرسوم تعيين مجلس الإدارة الجديد.

وتابع: أياً كانت الأسماء أو الإدارة المعينة، فمهمتها ستكون صعبة في قيادة فريق في دوري المحترفين ليست مهمة سهلة، ودائماً الفريق الصاعد يبقى مهدداً بالهبوط، مع الوضع في الاعتبار الإمكانات المادية العادية للنادي.

وذكر أن الوضع الحالي يتطلب عملاً كبيراً وتوفير ميزانية توازي الاستحقاق المقبل، إلى جانب الإيفاء باشتراطات رابطة المحترفين، وأضاف: أي إدارة ستكون بحاجة إلى دعم محبي النادي وجمهوره للعبور بالفريق إلى بر الأمان.

واعتبر النقبي أن نادي الإمارات يملك الكفاءات والكوادر الإدارية التي تستطيع قيادته بشكل مثالي، لكنه شدد على أهمية التعاون والدعم للقادمين الجدد، بغض النظر عن الأسماء، لأن أي مجموعة تحظى بشرف خدمة النادي سيكون هدفها قيادة «الصقور» بشكل جيد، وهو ما يتطلب الدعم والتعاون من الجميع.

