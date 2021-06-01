تأجيل «محاكمة ميتشو» قبل مواجهة السودان!

معتصم عبدالله (دبي)

أجلت محكمة في جنوب أفريقيا محاكمة الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، مدرب منتخب زامبيا الحالي والزمالك المصري والهلال السوداني السابق، بتهمة «الاعتداء» إلى أغسطس المقبل، بعد فشله في المثول أمام المحكمة بمقرها بمدينة «بورت إليزابيث» في الموعد المحدد يومي 25 و26 مايو الماضي.

ويلتقي المنتخب الزامبي السنغال وبنين ودياً، قبل مباراتيه أمام السودان يومي 11 و13 يونيو الحالي، ضمن تحضيرات «صقور الجديان» لخوض مباراة ليبيا في تصفيات «كأس العرب FIFA» المقررة في قطر خلال نوفمير وديسمبر المقبلين.

وكشف تقرير نشرته «بي بي سي»، أن الاتحاد الزامبي لكرة القدم قدم خطاباً رسمياً إلى المحكمة بشأن عدم إمكانية مثول المدرب الصربي في الوقت المحدد، بسبب عدم الحصول على تأشيرة دخول لجنوب أفريقيا، ليجري تأجيل المحاكمة إلى أغسطس المقبل وتمديد الكفالة المالية التي تبلغ 10 آلاف راند «660 دولاراً».

ونفى ميتشو (51 عاماً)، في وقت سابق الاتهامات التي طالته بشأن سلوكه مع امرأة تقدم القهوة، وتبلغ من العمر 39 عاماً خلال تواجده في ملعب وولفوسون أثناء حضوره مباريات كأس تحدي قارة أفريقيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عاماً «كوسافا»، والتي أقيمت نسختها الأخيرة في جنوب أفريقيا في ديسمبر الماضي.

ووصف ميتشو الاتهامات، بـ «محاولة اغتيال الشخصية»، وقال: الاتهامات بشأن القصة المختلقة لا أساس لها من الصحة، وهدفت إلى زعزعة استقرار المنتخب الزامبي إبان المشاركة في البطولة، والتي حصد خلالها المركز الرابع، رغم وصوله إلى نصف النهائي بشباك نظيفة.

وختم: ممثلي القانونيين سيتعاملون مع الملف بالشكل المطلوب. وارتبط اسم الصربي ميتشو بالقارة الأفريقية منذ العام 2002، بعدما درب في أوغندا، إثيويبا، السودان، رواندا، مصر، وجنوب أفريقيا، علاوة على قيادته منتخبات رواندا وأوغندا وصولاً إلى محطته الحالية مع منتخب زامبيا، بعد إقالته من تدريب الزمالك المصري في 2019.