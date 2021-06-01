مدرب ماليزيا: «الأبيض» كتاب مفتوح

مراد المصري (دبي)

أكد تان شينج هوي مدرب منتخب ماليزيا، أن منتخبنا الوطني بمثابة كتاب مفتوح بالنسبة له، قبل المواجهة التي تجمعهما الخميس المقبل في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 لكرة القدم.

وجاء حديث المدرب لوسائل الإعلام الماليزية، وقال: قمنا بمتابعة ورصد المنتخب الإماراتي منذ العام الماضي، وتحديداً المباريات التي خاضها، ولدينا معرفة بهوية اللاعبين الـ 11 الأساسيين المتوقع مشاركتهم، وهو ما يمنحنا صورة عن المباراة المقبلة المتوقعة بيننا.

واعترف المدرب أن منتخبه بحاجة لتحسين بعض الأمور قبل المباراة المقبلة مع «الأبيض» في دبي، خصوصاً بعد تعرضه لخسارتين أمام الكويت والبحرين ودياً في إطار تحضيراته، وقال: لا يوجد خيار أمامنا سوى التعافي سريعاً من هاتين الخسارتين، ارتكبنا أخطاء فردية كلفتنا استقبال الأهداف، لكن ما زال أمامنا فرصة للتحسن قبل المباراة الأهم التي ستكون رسمية، وتحديداً على صعيد التمريرات واللمسة الأخيرة أمام المرمى.

وتابع: سنكون في كامل تركيزنا بنسبة 100% أمام الإمارات، إنها مباراة مصيرية لنا، ويجب أن نحاول تحقيق أفضل نتيجة ممكنة فيها.

