10 أرقام تمنح ألمانيا «زعامة» «يورو 2020»

مراد المصري (دبي)

يتواصل العد التنازلي لانطلاق نهائيات أمم أوروبا 2020، بداية من الجمعة 11 يونيو الجاري، ومعها نستعرض القصص والأرقام المثيرة للاهتمام، ومنها حكاية ألمانيا مع هذه البطولة، حيث ينصب منتخب «المانشافت» نفسه «الزعيم» فيها من خلال 10 أرقام رئيسية.

1- ألمانيا هي أكثر منتخب تحقيقاً للفوز في نهائيات أمم أوروبا برصيد 26 فوزاً، مما جعل هذا المنتخب دائماً صاحب حسابات معقدة لمنافسيه في البطولة.

2- ألمانيا هي أكثر منتخب تسجيلاً للأهداف في تاريخ البطولة برصيد 72 هدفاً سجلها على مدار مشاركاته السابقة.

3- منتخب ألمانيا الأكثر تتويجاً بلقب بطولة أمم أوروبا بالتساوي مع إسبانيا في 3 مناسبات مختلفة، في أعوام: 1972، 1980، 1996، لكنه يتجاوز «الماتادور» بكونه حقق الوصافة في ثلاث مناسبات أخرى أيضاً بمجموع 6 مرات ظهور في المباراة النهائية.

4- منتخب ألمانيا أكثر من وصل المربع الذهبي في 9 نسخ مختلفة، علماً أنه الأكثر مشاركة في النهائيات، حيث لم يغب على الإطلاق منذ نسخة عام 1972، لتكون المشاركة المقبلة رقم 13.

5- ألمانيا تعتبر أكثر منتخب، بالتساوي مع البرتغال، نجح في تجاوز دور المجموعات في سبع نسخ مختلفة، وتحديداً في آخر ثلاث نسخ على التوالي.

6- ألمانيا هي صاحبة الرقم القياسي رفقة إسبانيا في عدد البطولات التي خاضتها دون التعرض لأي خسارة طوال مشوارها وذلك في أربع نسخ مختلفة، حتى وإن لم تحقق اللقب في عام 1976.

7- المنتخب الأكثر خوضاً للمباريات في تاريخ البطولة برصيد 49 مباراة، كما أنه الأكثر نجاحاً في تجاوز التصفيات المؤهلة في سبع مناسبات متتالية منذ عام 1992.

8- ألمانيا صاحبة أكبر عدد من البطولات التي احتلت فيها صدارة تسجيل الأهداف، وذلك في خمس نسخ مختلفة في أعوام: 1972، 1976، 1980، 1992 و 1996.

9- نجحت ألمانيا بالانفراد كأكثر منتخب قدم لاعبين سجلوا أهدافاً في نفس النسخة، وتحديداً في عام 2012، بواقع 8 لاعبين مختلفين زاروا الشباك، وهم: ماريو جوميز، بودولسكي، بيندر، لام، خضيرة، كلوزه، ريوس وأوزيل. 10- تفتخر ألمانيا على الصعيد الفردي بكونها قدمت ثلاثة أسماء مختلفة، سجل كل منهم هدفين في المباراة النهائية، وهم: جيرد موللر «1972»، هورست هروبيش «1980»، وأوليفر بيرهوف «1996».