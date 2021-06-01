الدوري السعودي يسجل أرقاماً جديدة في النسخة 45

رضا سليم (دبي)

سجل الدوري السعودي بنسخته الـ 45 أرقاماً استثنائية في موسم 2020-2021 الذي توج به الهلال للمرة الثانية على التوالي والـ 17 في تاريخه والبطولة 62 في كل المسابقات، وجاءت النسخة المنتهية في وضعية أفضل من المواسم الماضية سواء على مستوى النتائج أو الأهداف والأرقام.

ويشارك الهلال البطل في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل ومعه الشباب، الوصيف والاتحاد صاحب المركز الثالث، بينما هبطت 3 أندية إلى دوري القسم الثاني هي القادسية والوحدة والعين بعد تذيلهم المراكز من الرابع عشر إلى السادس عشر والأخير.

شهد الدوري السعودي هذا الموسم تسجيل 746 هدفاً بنسبة أعلى من موسم 2019-2020 الذي وصلت فيه الاهداف إلى 690 هدفاً لترتفع نسبة التهديف إلى 3.11 هدف في المباراة، في حين بلغت 2.88 هدف في المباراة بالموسم الماضي.

وأشهر حكام المباريات 1017 بطاقة صفراء في وجه اللاعبين و49 بطاقة حمراء وهي نسبة أعلى من الموسم الماضي الذي شهد 974 بطاقة صفراء، إلا أن نسبة الطرد في المباريات كانت أعلى وسجلت 55 بطاقة.

ونال الشباب لقب الأقوى هجومياً بـ68 هدفاً والأكثر تسجيلاً خلال الشوط الأول بـ30 هدفاً بفارق 3 أهداف عن الهلال والأكثر تسجيلاً للأهداف في الشوط الثاني برصيد 38 هدفاً يليه النصر بـ37 هدفاً، بينما الهلال الأقوى دفاعياً بعدما استقبلت شباكه 27 هدفاً يليه الاتحاد 29 مرة.

وسجل النصر رقماً قياسياً في الحصول على ركلات الجزاء، والتي وصلت إلى 19 ركلة وبات أكثر فريق حصل على ركلات جزاء خلال موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي منذ انطلاقته.

وتصدر الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال ترتيب الهدافين برصيد 24 هدفاً، يليه إيميليو زيلايا، مهاجم ضمك الثاني بـ19هدفاً، وبات قوميز أول لاعب أجنبي في تاريخ الهلال يحصد الجائزة منذ انطلاق عهد الاحتراف في الدوري السعودي منذ موسم 2008-2009.

ويعد الهداف الفرنسي ثالث لاعب من الهلال يحقق الجائزة منذ انطلاق عهد الاحتراف بعد محمد الشلهوب «12 هدفاً في 2010″، وناصر الشمراني»21 هدفاً في 2014".

وكان العين الأكثر تعرضاً للهزيمة بواقع 20 خسارة والأقل فوزاً بـ5 انتصارات و5 تعادلات واستقبل 64 هدفاً خلال 30 مباراة. ودخل المغربي نورالدين أمرابط لاعب النصر قائمة الأرقام القياسية بلقب صاحب أسرع هدف، بعدما سجل بمرمى الفيصلي في الثانية 13 من انطلاقة المباراة في الجولة 26، ويعد أمرابط رابع أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008-2009.

ونشر موقع «SofaScore» أفضل تشكيلة في الدوري السعودي، وضمت الحارس جروهي وأحمد حجازي من الاتحاد ورايس ويليامز من القادسية وسانتوس ولياندر تاوامبا من التعاون وسالم الدوسري وجوميز من الهلال وإيفر بانيجا وخوانكا من الشباب ومحمد الكويكبي من الاتفاق وسعد بقير من أبها.