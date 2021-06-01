الظفرة يجدد عقد مسلم فايز لموسم واحد

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

جددت شركة الظفرة لكرة القدم عقد المدافع مسلم فايز (34 عاماً) حتى يونيو 2022، ليكون أول لاعب يتم التجديد له في الفريق من بين 6 لاعبين عقودهم منتهية، في مقدمتهم سهيل المنصوري، بجانب الثلاثي الأجنبي المغربي عصام العدوة والهولندي ميخاييل روشفيل والأرجنتيني بيدرو باخلوف (مقيم)، وسعيد الرواحي الذي ينتظر تجديد عقده في الأيام المقبلة.

ويتجه النادي إلى عدم الاستعانة بجهود الإسباني بيدرو كوندي الذي جاء معاراً من نادي شباب الأهلي، في ظل تواجد ماكيتي ديوب الذي يمتد عقده حتى يونيو المقبل، في قيادة خط الهجوم.

وخاض مسلم فايز المنتقل من الجزرية إلى الظفرة في الموسم الماضي، 18 مباراة مع «الفارس» بدوري الخليج العربي، بدقائق لعب بلغت 1530، وصنع هدفاً، ويعتبر من عناصر الخبرة في الفريق.

أما على صعيد اللاعبين المنتقلين من النادي، بجانب مسعود سليمان الذي وقع عقداً رسمياً لنادي خورفكان مدته 3 سنوات، منذ يناير الماضي، فيبرز إبراهيم سعيد، الذي اقترب كثيراً من خورفكان، وخالد الدرمكي وطلب نادي اتحاد كلباء رسمياً انتقال الأخير.

وتقبل شركة الظفرة لكرة القدم في الأيام المقبلة على ترتيب أوراقها من حيث التجديد للاعبين والتعاقد مع مدرب جديد خلفاً للسوري محمد قويض، خاصة أن العد التنازلي للتحضير للموسم الجديد، والذي سيكون من نهاية الشهر الحالي وبداية يوليو المقبل، يحتاج أن تكتمل الترتيبات حتى يكون الفريق جاهزاً لانطلاق الإعداد، الذي لم تتضح الرؤية بعد عن هل سيكون خارج أو داخل الدولة.

وعانى الظفرة الموسم الماضي، خاصة في الدور الثاني من الدوري الذي حقق فيه فوزاً وحيداً، ويعود السبب في هذا التراجع في مستوى الفريق لأسباب عديدة أهمها التغيير الفني، والظروف التي عاشها بعد ذلك وأدت إلى عدم ثبات التشكيلة نسبة لغياب عدد كبير من العناصر الأساسية لظروف مختلفة، وهو ما يأمل النادي أن لا يتكرر في الموسم الجديد الذي سيكون التحدي فيه كبيراً.

