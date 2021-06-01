فيكتور وإيفان جاهزان لتحدي مونديال الجودو

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض لاعب منتخبنا للجودو فيكتور سكرتوف الفائز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو هذا الموسم، وبرونزية بطولة روسيا مؤخراً، أولى مبارياته في بطولة العالم للجودو المقرر إقامتها في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 6 إلى 13 يونيو الحالي، مبارياته يوم 8 يونيو، بينما يلعب زميله في المنتخب إيفان ريما رينكو المشارك في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كجم يوم 11 يونيو، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي للبطولة التي تشهد مشاركة 712 لاعباً ولاعبه من 313 دولة من مختلف قارات العالم، وتكتسب البطولة أهمية كبيرة، خاصة أنها الاستحقاق الأخير قبل أولمبياد طوكيو الذي ينطلق 23 يوليو المقبل.

واعتمدت اللجنة المنظمة المحلية للبطولة جدول منافسات بطولة العالم التي استعدت لها بودابست، وتدشن بافتتاح جماهيري يشتمل علي عروض ضوئية ترحيباً بأفضل نجوم العالم في الجودو، وازدانت شوارع بودابست ومعالمها السياحية بصور نجوم اللعبة، واتخذت الجهات الرسمية هناك مؤخراً قراراً يقضي بالسماح للمتفرجين المحليين حضور مباريات البطولة بشرط حمل شهادة التطعيم، وسيكون الدخول بالمجان للمجريين في الافتتاح الذي سيشهده 500 متفرج فقط، وفي الأيام الباقية تمت الموافقة بدخول 3000 متفرج يومياً.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، عقب اتصاله بناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد رئيس البعثة في بودابست: إن اللاعبين جاهزون تماماً لخوض نزالات مونديال المجر، والذي يمثل خير ختام للإعداد للأولمبياد، وهو حدث يستغله الكثيرين من أبطال العالم للاستفادة القصوى منه قبل التوجه إلى طوكيو. يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 11 دولة عربية هي بجانب الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، قطر، مصر، الأردن، المغرب، لبنان، تونس، والجزائر، فيما اعتذر المنتخبان السوري واليمني بعد تقديمهما طلب المشاركة.