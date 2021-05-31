فيدرر يعود بقوة في «رولان جاروس»

باريس (أ ف ب)

كلَّل السويسري روجيه فيدرر المصنف ثامناً عودته إلى ملاعب رولان جاروس بالنجاح عندما حجز اليوم بطاقته بسهولة إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة كرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على الأوزبكي دينيس إستومين 6-2 و6-4 و6-3، فيما احتفلت البولندية إيجا شفيونتيك الثامنة وحاملة اللقب بعيد ميلادها العشرين بأفضل طريقة، من خلال تأهلها إلى الدور ذاته بفوزها على السلوفينية كايا يوفان 6-0 و7-5.

واحتاج المخضرم فيدرر الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ40 في الثامن من أغسطس المقبل، إلى ساعة و30 دقيقة للتخلص من عقبة إستومين والفوز عليه للمرة الثامنة في ثماني مواجهات بينهما حتى الآن.

وقال فيدرر الذي يشارك في رولان جاروس للمرة الثانية فقط في الأعوام الستة الأخيرة والأولى منذ خروجه من نصف نهائي عام 2019: أنا مسرور جداً بعودتي إلى رولان جاروس، كان من المهم الحصول على بعض الوقت لإعادة التأهيل والكثير من التدريبات.

ويبحث فيدرر عن العودة إلى قمة مستوياته بعد عمليتين جراحيتين في ركبته اليمنى العام الماضي حرمته من المشاركة في الجراند سلام منذ خسارته أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، علماً بأنه خاض أربع مباريات فقط هذا العام بينها مباراتان على الأراضي الترابية.

وفرض السويسري المتوج بـ20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى حيث يتقاسم الرقم القياسي مع الإسباني رافايل نادال، أفضليته أغلب فترات المباراة وكان فعالا في إرسالاته وارتكب 20 خطأ مباشرا فقط مقابل 48 ضربة رابحة.

ويلتقي فيدرر، المتوج بلقب البطولة عام 2009 والذي يضع أولويته بطولة ويمبلدون التي يحمل رقمها القياسي مع ثمانية ألقاب، في الدور المقبل مع الكرواتي مارين سيليتش او الفرنسي أرثر ريندركنيش.