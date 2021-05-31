هازارد يرفض «اليأس» مع ريال مدريد!

برلين (د ب أ)

أكد النجم البلجيكي إيدن هازارد أنه لا ينوي ترك فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعدما فشل في تحقيق المتوقع منه مع الفريق منذ انضمامه إليه قادماً من تشيلسي الإنجليزي.

وكان هازارد قد وقع على عقد لمدة خمسة أعوام مع ريال مدريد في 2019، حيث انضم إلى الفريق في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ100 مليون يورو، وذلك بعد سبعة أعوام ناجحة في تشيلسي.

ورغم ذلك فإن الإصابات لاحقت النجم البلجيكي في إسبانيا، حيث بدأ كأساسي في 21 مباراة فقط مع الفريق في بطولة الدوري خلال الموسمين الأخيرين.

وشارك هازارد كأساسي مع ريال مدريد في 11 مباراة فقط في موسم 2020-2021 في كل البطولات، حيث سجل أربعة أهداف وصنع هدفين لزملائه، لكن اللقطات التي أذيعت له وهو يتبادل الضحكات مع زملائه السابقين في تشيلسي عقب خروج ريال مدريد على يد الفريق الإنجليزي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، تسببت في غضب كبير لدى الجماهير ووسائل الإعلام في العاصمة الإسبانية.

وذكرت تقارير أن ريال مدريد بات جاهزاً للاستماع إلى عروض تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو لرحيل هازارد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن اللاعب صاحب الـ 30 عاماً لا يبدو وأنه فقد الأمل في مسيرته مع الفريق في ملعب «سانتياجو برنابيو».

وقال هازارد: ما يزال لديّ ثلاثة أعوام في عقدي مع ريال مدريد، أنا أحب النادي واللاعبين وسأعطي كل ما لديّ للفريق الموسم المقبل، لا أرى نفسي خارج ريال مدريد في الوقت الحالي.

وأضاف: نعلم جميعاً أن العامين الأولين كانا سيئين بسبب الإصابة، أنا أعرف نفسي جيداً وأعرف إذا ما كنت جاهزاً لصنع أشياء عظيمة لهذا الفريق.

وتابع هازارد: في المقام الأول أنا أفكر في نهائيات كأس أمم أوروبا، وسأعطي الفريق كل شيء الموسم المقبل، هذا فريقي.

وأوضح النجم البلجيكي: ما يزال لديّ سنوات جيدة في مسيرتي، كنت مصاباً في تشيلسي وعدت إلى أفضل مستوى، كل ما أحتاجه فقط هو حساسية المباريات، لم أحظ باللعب في الكثير من الدقائق.

وعندما طلب منه أن يلخص ما حدث في موسمه الأخير مع ريال مدريد، وصفه هازارد بأنه كان سيئ الحظ. وواصل: كل شيء سار على ما يرام منذ بداية مسيرتي، لم أتعرض أبداً لإصابات عديدة، كان الأمر مختلفاً لمدة عام ونصف.

ويتواجد هازارد مع منتخب بلجيكا في معسكر استعداداً لمواجهة اليونان وكرواتيا ودياً هذا الأسبوع.

وسيبدأ الفريق الذي يدربه الإسباني روبرتو مارتينيز مشواره في بطولة أمم أوروبا 2020 بمواجهة روسيا في سان بطرسبرج يوم 12 يونيو الحالي.