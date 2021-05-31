فريق «أودي» يضم «ثنائي الأحلام»

باريس (أ ف ب)

أعلن فريق «أودي» تعاقده مع اثنين من أنجح السائقين في رالي دكار الصحراوي، الفرنسي ستيفان بيترهانسل والإسباني كارلوس ساينس عندما يدخل المنافسة للمرة الأولى بسيارة هجينة.

وقال المدير الإداري في الفريق يوليوس سيباخ في بيان: ليس من المبالغة الحديث عن فريق أحلام. وستعوّل أودي على ثلاث سيارات هجينة تحصل على الطاقة من خلال مجموعات نقل حركة كهربائية، برغم أن البطارية سيتم تعزيزها بواسطة محرك احتراق، وسيكمل السويدي ماتياس إيكستروم الثلاثي.

وأحرز بيترهانسل (55 عاما) 14 لقباً في دكار موزعة بين الدراجات والسيارات، فيما توّج ساينس (59 عاماً) ثلاث مرات بفئة السيارات آخرها عام 2020، علماً بانه أحرز أيضاً بطولة العالم للراليات مرتين.

أضاف سيباخ «ستيفان أنجح سائق في تاريخ رالي دكار. كارلوس فائز في أكثر من نسخة وبطل العالم للراليات».

