منتخب سوريا يستدعي البحر والسلامة

دمشق (أ ف ب)

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم عن قيام الجهاز التدريبي لمنتخبه الأول بقيادة التونسي نبيل معلول، بضم اللاعب ورد السلامة مدافع البكيرية السعودي، ومحمود البحر لاعب جبلة وهداف الدوري السوري إلى صفوف المنتخب الذي يعسكر حالياً في دبي.

ويأتي ضم اللاعبين تعويضاً لغياب أربعة لاعبين بسبب الإصابة تم استبعادهم أخيراً، وهم عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي وأحمد الصالح مدافع العربي الكويتي وعبد الرحمن بركات مهاجم المحرق البحريني وماهر دعبول ساعد دفاع تشرين.

ويذكر أن الاتحاد الآسيوي قرر نقل بقية مباريات المجموعة الآسيوية الأولى للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 من الصين بسبب تداعيات فيروس كورونا على أن يتم لاحقاً إعادة جدولة تاريخ المباريات.

وتتصدر سوريا فرق المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات مقابل 10 نقاط للصين و7 للفلبين و3 نقاط لجزر المالديف ولا شيء لجوام.

وكان مقرراً أن تقام المباريات الثلاث المتبقية لسوريا مع جوام والمالديف والصين في أرض الأخيرة في يونيو المقبل.