هوملز من معسكر «المانشافت»: حققت هدفي!

زيفيلد (د ب أ)

قال ماتس هوملز المتوج مع المنتخب الألماني لكرة القدم بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، اليوم إنه دائماً ما كان يهدف للعودة من جديد إلى المنتخب، وذلك منذ استبعاده من قائمة المنتخب قبل عامين.

وكان هوملز مدافع بروسيا دورتموند وتوماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ قد استبعدا من المنتخب الألماني بقرار المدير الفني يواكيم لوف في عام 2019، كما استبعد جيروم بواتينج مدافع بايرن، في ظل مساعي لوف لإعادة تشكيل الفريق اعتماداً على الشباب.

لكن لوف استدعى هوملز ومولر، المتوجين مع المنتخب الألماني بمونديال 2014 ضمن قائمة الفريق من جديد للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية (يور2020)، ومن المقرر مشاركتهما في المباراة الودية المقررة بعد غدٍ «الأربعاء» أمام الدنمارك.

وقال هوملز في تصريحاته للصحفيين في معسكر المنتخب المقام في زيفيلد بالنمسا، بشأن استبعاده من المنتخب قبل عامين: كان مؤلماً، كان هدفي العمل للعودة، وهذا بدافع الطموح، كما أن اللعب لألمانيا هو شرف لي.

وقال هوملز إنه كان متحمساً ومتوتراً شيئاً ما عند عودته يوم الجمعة، لكنه الآن بات مستعدا لمساعدة المنتخب في البطولة الأوروبية وكذلك في المباراتين الوديتين المقررتين أمام الدنمارك ولاتفيا.

وأضاف: من البداية أمام الدنمارك، نرغب في اللعب وكأننا في البطولة الأوروبية، نرغب في الظهور بنفس درجات التنافسية والجودة على الملعب، التي نسعى للظهور بها في البطولة.

ويستهل المنتخب الألماني مشواره في البطولة الأوروبية بمواجهة نظيره الفرنسي بطل العالم في 15 يونيو، ثم يواجه منتخبي البرتغال والمجر في مباراتيه الأخريين بدور المجموعات.