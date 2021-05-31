100 مليون يورو في عقد أجويرو مع برشلونة!

مدريد (رويترز)

أكد برشلونة أن سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي سينضم إلى صفوفه في أول يوليو، بعد نهاية عقده مع بطل الدوري الإنجليزي.

وانضم مهاجم الأرجنتين إلى سيتي في 2011 من أتلتيكو مدريد وتحول إلى الهداف التاريخي للنادي برصيد 260 هدفا وساعده في التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز خمس مرات آخرها في الموسم المنقضي.

وقال برشلونة إن أجويرو (32 عاماً) سيوقع عقداً لعامين في وقت لاحق اليوم يتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 100 مليون يورو (122.04 مليون دولار) قبل التحدث أمام وسائل الإعلام في المساء.

وكان من المتوقع أن يكون أجويرو أول صفقة جديدة لبرشلونة هذا الصيف إذ يتطلع الرئيس الجديد للنادي جوان لابورتا لتجديد التشكيلة عقب إنهاء دوري الدرجة الأولى الإسباني في المركز الثالث.

وتكهنت وسائل إعلام محلية بأن المدافع إيريك جارسيا زميل أجويرو في سيتي سيلتحق به في برشلونة بجانب الثنائي الهولندي ممفيس ديباي وجورجينيو فينالدم.

