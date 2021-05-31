الزمالك يتمسك بخوض الأهلي مؤجلات الدوري المصري

القاهرة (د ب أ)

طالب نادي الزمالك اتحاد كرة القدم المصري بإقامة المباريات المؤجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل خوض أي مباراة للفريق في المسابقة نفسها.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم، أنه حرص على تلبية دعوة اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد لحضور الاجتماع الذي عقد اليوم مع أندية الدوري المحلي.

وقامت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بتفويض حسين السيد عضو اللجنة لحضور الاجتماع، حيث طلب بشكل رسمي ضرورة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أندية الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، وإقامة المباريات المؤجلة في الدوري قبل خوض الزمالك أي مباراة أخرى في البطولة.

وأكد حسين السيد خلال الاجتماع، أنه في حالة عدم الاستجابة لطلب الزمالك الطبيعي، قد يجد الفريق صعوبة بالغة في استكمال مسابقة الدوري المصري.