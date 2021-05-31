كايو «الشارقة» على خط الدوري الياباني مجدداً

علي معالي (دبي)

دخلت أندية يابانية على خط التفاوض مع البرازيلي كايو لوكاس، بعد انتهاء فترة إعارته من نادي بنفيكا البرتغالي لفريق الشارقة، حيث دخل ناديان من الدوري الياباني أحدهما كاشيما أنتلرز على خط التفاوض.

ويبدو أن كايو لوكاس (27 عاماً) لن يكون جزءاً من خطط نادي بنفيكا البرتغالي، ولم يستطع اللاعب الذي شارك معهم من قبل في 2019 في تحقيق النجاح مع الكرة البرتغالية، حيث خاض 11 مباراة فقط، وسجل هدفاً وحيداً.

والأفكار المقترحة داخل النادي البرتغالي هي إما إطلاق سراحه بشكل نهائي من خلال البيع أو إعارته مجددا كما فعلوا مع نادي الشارقة حيث تمت إعارته لموسم ونصف الموسم فقط.

وفي حال عودة كايو لليابان فستكون استكمالاً لمرحلة ثرية في حياته قضاها اللاعب الذي تعلم كل أصول اللعبة في اليابان، حيث تألق مع كاشيما أنتلرز منذ عام 2014 حتى 2016 قبل أن ينتقل إلى صفوف العين، من موسم 2016-2017 حتى 2018-2019، لينتقل بعد ذلك إلى بنفيكا ولم يظهر خلالها بالشكل القوي واكتفى فقط باللعب 4 مباريات في الدوري بواقع 54 دقيقة في 2019-2020، قبل أن ينتقل إلى «الملك الشرقاوي»، الذي خاض معه في الدوري 27 مباراة خلال موسمين بواقع 6 في الموسم الأول، و21 مباراة في الموسم الثاني، وسجل خلال مشواره 8 أهداف في كأس الخليج العربي.

وكانت هناك تصريحات سابقة لكايو أنه بعد الانتهاء من إعارته للشارقة يرغب في إثبات كفاءته مع نادي بنفيكا، وأنه يريد أن تظهر إمكانياته الحقيقية أمام جماهير هذا الفريق الكبير.