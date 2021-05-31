10 أحداث تتصدر المشهد في الكرة الإسبانية «الليجا»

مدريد (الاتحاد)

ما الذي كان يدور في الكرة الإسبانية على مدار الأسبوع؟ هنا نقدم لكم أبرز 10 من القصص والأحداث التي تصدرت المشهد في الكرة الإسبانية، ما بين المجد الأوروبي لفياريال بحصده لقب الدوري الأوروبي، إلى التغييرات التي حصلت على صعيد المدربين في الأندية وأبرزها رحيل زين الدين زيدان عن ريال مدريد، وعدد آخر من الأسماء في لعبة الكراسي للمدربين.

1- خواكين باقٍ في ريال بيتيس

سيضيف خواكين المزيد إلى إرثه في ريال بيتيس، حيث وافق رمز النادي على توقيع عقد جديد يستمر حتى العام المقبل 2022، ليستمر في ملعب بينيتو فيامارين وهو بعمر 40 سنة، حتى أن النادي قام بتسمية إحدى بوابات الملعب على اسم خواكين، الذي قال إنه مستعد لمواصلة تقديم أدائه المعهود على أعلى مستوى.

2- زيدان يرحل عن ريال مدريد

ترك زين الدين زيدان منصبه كمدرب لريال مدريد، بعدما أعلن الفرنسي الرحيل عن ملعب سانتياغو برنابيو الذي عاد إليه في مارس 2019 في ولاية ثانية على رأس الفريق وقاده للفوز بلقب الدوري الإسباني في موسم 2019 - 2020، وكأس السوبر الإسباني في نفس الموسم، مما يعني أنه حقق 11 لقباً للبرنابيو خلال فترتين قاد خلالها الفريق، إنه بحق أسطورة للنادي.

3- ريال مدريد يضم دافيد ألابا

كان هناك شخص آخر وصل إلى ريال مدريد، وهو اللاعب دافيد ألابا، حيث انتقل اللاعب النمساوي متعدد المراكز إلى الدوري الإسباني بعد عقد من الزمن قدم خلاله أعلى المستويات.

4- بوردالاس من كوليسيوم إلى ميستايا

انتهت فترة المدرب خوسيه بوردالاس الناجحة للغاية مع خيتافي، حيث قرر المدرب ترك ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز وتولي قيادة فالنسيا في ملعب ميستايا، وسيتطلع الآن الرجل الذي قاد خيتافي إلى مسابقة الدوري الأوروبي لإعادة فالنسيا إلى حيث ينتمي في كرة القدم الأوروبية.

5- ميشيل يعود إلى ختيافي

تم بالفعل شغل منصب بوردالاس في ختافي، حيث تولى ميشيل المسؤولية، ليعود إلى النادي الذي دربه بالفعل بين عامي 2009 و2011، عندما قاد الفريق الأزرق إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي، كما قام أسطورة ريال مدريد ميشيل بتدريب كل من إشبيلية وملقا في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

6- نهاية معجزة مارتينيز مع غرناطة

كان غرناطة واحداً من العديد من الأندية في لعبة الكراسي الموسيقية بتغيير المدربين، حيث أعلن دييجو مارتينيز أنه سيغادر النادي الأندلسي، بعد ما حققه في غرناطة، بما يكمن وصفه بـ «المعجزة»، فتحت قيادته قاد غرناطة للصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، ثم التأهل إلى أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد موسم واحد فقط، حيث قادهم إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

7- فياريال بطل الدوري الأوروبي

فاز فياريال بأول لقب كبير في تاريخه وقد فعل ذلك بأناقة، حيث هزم مانشستر يونايتد بركلات الترجيح في جدانسك ببولندا ليرفع كأس الدوري الأوروبي. وتوجب على جميع اللاعبين الـ 22 تنفيذ ركلة جزاء في ركلات الترجيح، حيث لم يهدر أي منهم ركلته حتى تصدى الحارس جيرونيمو رولي لركلة ديفيد دي خيا، بعد أن كان قد سجل الحارس الأرجنتيني ركلته، لتكون لحظة ضخمة وإنجازاً تاريخياً لفياريال، الذي ينحدر من مدينة لا يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة، ولعب لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الإسباني في عام 1998.

8- إسبانيول يعود إلى الدرجة الأولى «بطلاً»

كنا نعلم بالفعل أن إسبانيول وريال مايوركا هما الناديان اللذان ضمنا الصعود إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل 2021 - 2022، لكن إسبانيول أكد أنه سيصعد كبطل، بعدما أنهى كلا الفريقين مشواره برصيد 82 نقطة، لكن إسبانيول كان لديه سجل أفضل في المواجهات المباشرة.

9- تحديد أطراف ملحق الصعود

مع نهاية موسم دوري الدرجة الثانية «الليجا سمارت بانك»، أصبحنا نعرف الآن الأندية الأربعة التي ستخوض منافسات ملحق الصعود، سيواجه ليجانيس جاره الآخر في مدريد رايو فايكانو، بينما سيلعب ألميريا مع جيرونا، وستقام مباراتا الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب بداية من هذا الأسبوع.

10- برشلونة يفوز ببطولة «الليجا» للناشئين

أقيمت النسخة الأخيرة من بطولة «الليجا» للناشئين «الليجا بروميسيس سانتاندير» في نهاية هذا الأسبوع، واحتل ناشئو برشلونة الصدارة، بعد تغلبهم على إشبيلية في نهائي المسابقة التي أقيمت في مركز تدريب فياريال «سيوداد ديبورتيفا باميسا سيراميكا»، ويبدو المستقبل مشرقاً في أكاديمية «لا ماسيا».