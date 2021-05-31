كايزر: احترافية إدارة الجزيرة واللاعبين وراء التجديد عامين

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن احترافية إدارة النادي ووجود مجموعة متميزة من اللاعبين أهم أسباب التجديد مع «فخر أبوظبي» لموسمين إضافيين، رغم أنه كان يمتلك عروضاً أخرى، معرباً عن سعادته البالغة بالتواجد مع النادي لعامين جديدين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب عن بُعد من هولندا، للحديث عن التجديد ومخططاته المستقبلية مع النادي وكذلك الحديث عن بطولة الدوري وأهم المحطات الصعبة.

وأكد كايزر أنه كان يمتلك عروضاً لكنه يرى أنه لا حاجة للحديث عنها خاصة بعد التجديد لعامين جديدين.

وقال: من المؤكد أننا نطمح للمزيد من النجاحات من خلال منظومة العمل الاحترافية، ولا شك أن أهدافنا في الموسم الجديد ترتكز على البطولات المحلية فيما ستتحدد الأهداف من البطولة الآسيوية في فترة الانتقالات الشتوية، لاسيما وأن البطولة نفسها تبدأ بشكل متأخر.

وفيما يخص فترة الإعداد فقد أكد أنها سوف تبدأ في منتصف يوليو المقبل، وأكد أنه يفضل إقامة معسكر خارجي استعداداً للموسم الجديد، لاسيما وأنه في حال عدم الخروج فعلى الجميع أن يقيم معسكراته داخلياً حيث إن استعدادات فريق خارج الدولة وآخر في الداخل لا يتيح مبدأ تكافؤ الفرص خاصة وأن الاستعدادات الخارجية في أوروبا تكون أفضل. وعن دعم الفريق قال: نعم نحن بحاجة للدعم بلاعبين أجنبيين وكذلك لا مانع من ضم لاعبين محليين إذا سنحت الفرصة حتى يكون الفريق في أتم الجاهزية لكل البطولات التي سوف يشارك فيها.

وتوقع أن يكون الموسم المقبل غاية في الصعوبة وأن تعود الفرق الكبرى للمنافسة مثل العين والوحدة وشباب الأهلي والشارقة. وتحدث مدرب «فخر أبوظبي» عن أهم محطات الموسم الماضي، مؤكداً أن مباراة الشارقة في الدور الثاني كانت هي الأهم بالنسبة له في الدوري، مشيراً إلى أنه بعد الفوز في هذه المباراة شعر بأن الدوري قريب من الجزيرة، لاسيما وأنها كانت أمام المتصدر وقتها وكذلك كانت أمام المنافس الوحيد الذي استطاع الفوز على الجزيرة في الدور الأول.

أما أهم الأهداف فقد أكد أن هدف إيزيكيل الثالث في مرمى بني ياس بمباراة الفريقين بالدور الثاني كان أحد أهم الأهداف، لاسيما وأنه منح الفريق نقطة من منافس مباشر وكانت سبباً في اعتلاء القمة وعدم خسارة ثلاث نقاط أمام الوصيف.