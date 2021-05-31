نظام جديد لحراسة مرمى المنتخب الألماني قبل «يورو»!

زيفيلد (د ب أ)

كشف أندرياس كوبكه مدرب حراس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم اليوم أن مانويل نوير قائد المنتخب سيتولى حراسة المرمى في المباراة الودية المقررة أمام المنتخب الدنماركي بعد غدٍ «الأربعاء»، بينما سيحصل حارس احتياطي على الفرصة في الودية الثانية المقررة أمام منتخب لاتفيا الأسبوع المقبل، وذلك استعداداً لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وأوضح كوبكه اليوم خلال المعسكر التدريبي للمنتخب المقام في النمسا أن نوير حارس مرمى بايرن ميونخ سيشارك في المباراة الدولية رقم 99 له، عندما يلتقي المنتخب نظيره الدنماركي في إنسبروك. وأضاف أن القرار لم يحسم بعد بشأن حراسة مرمى المنتخب في المباراة التالية المقررة أمام لاتفيا في دوسلدورف في السابع من يونيو المقبل.

وإلى جانب نوير، يضم المنتخب أيضاً بيرند لينو حارس مرمى أرسنال الإنجليزي وكيفن تراب حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت. وقال كوبكه: إن الجهاز الفني سيحسم قراره عقب معسكر زيفيلد حول ما إذا كان سيختار «الحارس الثاني» بوضوح خلف نوير، أم أن لينو وتراب سيقتسمان دور الحارس الاحتياطي لنوير خلال يورو 2020.

ويتنافس المنتخب الألماني في البطولة الأوروبية ضمن مجموعة تضم معه المنتخب الفرنسي بطل العالم والمنتخب البرتغالي حامل لقب البطولة الأوروبية ومنتخب المجر.

وكشف كوبكه أيضاً عن أنه جرى تحديد شتيفان أورتيجا حارس مرمى أرمينيا بيليفيلد كخيار متاح في حالة الاحتياج لحارس مرمى آخر للبطولة الأوروبية التي تقام بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين. ويغيب حارس المرمى الثاني للمنتخب الألماني مارك أندري تير شتيجن عن البطولة الأوروبية بسبب الإصابة.