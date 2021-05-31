«عين دبي» خط النهاية ملحمة «القفال 30»

دبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة لسباق القفال الثلاثين الذي يقام برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجمعة المقبل من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، عن اختيار واجهة دبي البحرية وتحديدا المعلم الحضاري الجديد في دانة الدنيا «عين دبي» ليكون خط النهاية للسباق الكبير الذي سيشهد مشاركة السفن الشراعية المحلية 60 قدما.

وتحمل النسخة المرتقبة من سباق القفال الذي تأسس عام 1991 بفكرة من المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- شعار (اليوبيل اللؤلؤي) احتفاءا بمرور 30 عاما على الحدث الكبير الذي يعد كرنفالا تراثيا يترقبه كل أهل الإمارات.

ومن المنتظر أن ينطلق السباق الكبي الجمعة المقبل من جزيرة صير بونعير باتجاه نقطة العبور وخط النهاية الاول قبالة جزيرة القمر فيما ستتجه السفن بعد ذلك في المرحلة الثانية نحو خط النهاية قبالة المعلم الجديد «عين دبي» في الواجهة المائية للإمارة بين جزيرة نخلة جميرا ونخلة جبل علي وامام الوجهة السياحية الجديدة «دبي هاربور». وقدمت اللجنة المنظمة كافة التفاصيل الخاصة بمسافة السباق ومراحله حيث تصل المسافة الاجمالية الى 53 ميلا بحريا بين خطي البداية والنهاية وتتوزع المسافة بين مرحلتين الأولى 27 ميلا بحريا من جزيرة صير بونعير (خط البداية) وحتى جزيرة القمر ( نقطة العبور وخط النهاية الاول) والثانية من جزيرة القمر الى خط النهاية قبالة جزيرة (بلو وتراز) التي تضم المعلم الجديد (عين دبي).

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة للسباق البرنامج الزمني الكامل للحدث والذي يبدأ الخميس المقبل بإجراءات تفتيش السلامة المعتاد على السفن المشاركة والتدقيق على البحارة المشاركين وتسليم القميص الرسمي للحدث لجميع المشاركين. فيما تحددت الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة المقبل موعدا لانطلاقة السباق من جزيرة صير بونعير باتجاه خط النهاية الاولى نحو جزيرة القمر (نيوة بن حنظول) بينما حددت اللجنة المنظمة يوم السبت كموعد احتياط في حال تعذر اقامة السباق في اليوم المقرر بسبب الاحوال الجوية وحالة البحر في عمق الخليج العربي. قال راشد ثاني العايل المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة الرياضية بالنادي عضو اللجنة المنظمة للسباق «ان التحضيرات اكتملت لانطلاقة الملحمة الثلاثين للعرس الرياضي البحري الكبير والذي يحمل ارث الإباء والأجداد ويؤكد على مدى حب وارتباط أهل الإمارات بالماضي وحرصهم على احيائه وتذكر حقبة مهمة من التاريخ». وأشاد بالجهود المتواصلة من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ورئيس وأعضاء اللجنة المنظمة من اجل انجاح التظاهرة والتعاون المستمر والقائم بين النادي وشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي تعمل دائما من اجل إنجاح الحدث الذي وصل اليوم الى النسخة رقم 30.

ودعا كافة المشاركين الى ضرورة التعاون التام مع اللجنة المنظمة في إنجاح التظاهرة الكبيرة خاصة في الالتزام بكافة الشروط واللوائح الخاصة فيما يتعلق بالحد من جائحة كورونا وضرورة الالتزام بتوجيهات الجهات المسئولة برتوكول مجلس دبي الرياضي.

وقال المهيري ان اللجنة المنظمة تسارع الخطى من اجل استكمال كافة الخطوات حيث سينتقل العمل من اليابسة الى الجزيرة صير بونعير والتي سوف تحتضن تجمع السفن المشاركة اعتبارا من يوم الخميس وهو الموعد المحدد لإجراء الفحص الفني واجراء التفتيش على المحامل قبل الموعد المقرر لإقامة السباق يوم الجمعة المقبل متمنيا التوفيق والسداد للجميع.