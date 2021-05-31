مونشنجلادباخ يتجه إلى «التقشف» بسبب «كورونا»!

دوسلدورف (د ب أ)

كشف ماكس إبيرل مدير الكرة بنادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم أن النادي يعتزم تغيير استراتيجيته فيما يتعلق بتعزيز صفوف الفريق، وذلك عبر الاعتماد بشكل أكبر على المواهب المحلية.

وقال إبيرل في تصريحات لمجلة «كيكر» الرياضية نشرتها اليوم: إن عمليات التوفير كانت ضرورية نظراً لأن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد تسببت في تراجع العائدات، وإن النادي اختار واحداً من خيارين كانا متاحين.

وقال إبيرل بشأن الخيارين: فريق أصغر أو أموال أقل للجميع، في مونشنجلادباخ سنقوم بتقليص الفريق ثم الاعتماد على المواهب الصاعدة لدينا.

وأضاف: هذا قد يعني الاضطرار للتراجع في بعض الأوقات، من أجل بناء شيء، ثم السعي لهدف أكبر من جديد.

وتابع: في الأعوام الماضية، طورنا فريقاً جعل من الصعب على مواهب الأكاديمية الحصول على فرصة، وفي الموسم الجديد، سنضم أربع أو خمس مواهب شابة لمنحهم الفرصة، بحيث يكونوا قادرين على استغلالها. وقد تدفع الاستراتيجية الجديدة نادي مونشنجلادباخ لبيع لاعبين أساسيين مثل دينيس زكريا ومدافع المنتخب الألماني ماتياس جينتر في سوق الانتقالات الصيفية.

وتنتهي عقود اللاعبين الاثنين في العام المقبل، ولذلك فإن الاستغناء عنهما في سوق الانتقالات سيشكل فائدة مالية للنادي، خاصة وأن أندية أخرى ترغب في الحصول على خدماتهما.

وأنهى مونشنجلادباخ موسم 2019-2020 في المركز الرابع بالدوري الألماني، ووصل في الموسم المنقضي إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا. لكن في الموسم المنقضي الذي اختتمت منافساته قبل أيام، أخفق مونشنجلادباخ في التأهل للمشاركة الأوروبية.