5 أندية تحصل على «الترخيص»

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة التراخيص الابتدائية في اجتماعها الأول عبر نظام الاتصال المرئي، برئاسة عمر الحاي المهيري، منح الترخيص لكل من أندية الإمارات - البطائح – العروبة - دبا - دبا الحصن، بعد الاطلاع خلال الاجتماع على جميع ملفات تراخيص أندية الدرجة الأولى، والتي تم تقديمها من قبل الأندية، وذلك للتقدم بطلب الترخيص المحلي لدوري الدرجة الأولى للموسم 2021-2022، والتي تم تقديمها في البرنامج الإلكتروني CLAS الموحد والمعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي.

وتُعد دورة تراخيص أندية دوري الدرجة الأولى هي الثانية للموسم الرياضي 2020-2021، بعد ما كانت تجريبية خلال الموسم الرياضي السابق 2019-2020.

ويتطلع اتحاد الكرة، وبالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية وبمتابعة مباشرة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى تطوير دوري الدرجة الأولى، وتقليص الفجوة مع دوري المحترفين والذي من شأنه أن يُعزز الدور التسويقي والاستثماري من خلال جلب الرعاية، حيث إن نظام تراخيص الأندية يسهم في تطوير الأندية، ويُساعد على تطبيق معايير أساسية مطبقة عالمياً مثل المعيار الرياضي – معيار البنية التحتية – معيار الموظفين والإدارة – المعيار القانوني – المعيار المالي.