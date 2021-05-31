بطولة الإمارات الوطنية للجو جيتسو تنطلق الجمعة

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد اتحاد الجو جيتسو لإطلاق «بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو – دبي ضمن سلسلة دوري رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، والتي سينظمها الاتحاد في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي الجمعة والسبت المقلين. وتتيح البطولة الجديدة للاعبي الجو جيتسو من أبناء الدولة فرصة الاحتكاك بنخبة لاعبي العالم من مُختلف الأحزمة والأوزان، في مشهد مصغر لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو وسلسلة بطولات أبوظبي جراند سلام، كما أنها تأتي في توقيت مميز لاختبار مدى جاهزية اللاعبين واستعدادهم لخوض الاستحقاقات الإقليمية والقارية القادمة.

ويؤكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في الاتحاد أنّ البطولة تمثل منصة مهمة لاستقطاب مجموعة من المواهب العالمية للتنافس في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وتعد ثمرة للتعاون المشترك بين الاتحاد ورابطة أبوظبي للمحترفين، والذي يصب في مصلحة تطوير رياضة الجو جيتسو وإثراء أجندة الاتحاد ببطولات ذات مواصفات عالمية.

وشدد المنهالي على أن البطولة الجديدة تأتي عقب النجاح الكبير الذي حققته «بطولة الإمارات الدولية لمحترفي الجو جيتسو - أبوظبي» في نسختها الأولى، وأن الحدث يساهم في الارتقاء بمستوى وأداء اللاعبين واللاعبات، لا سيما على صعيد الاحتكاك بلاعبين دوليين معروفين.

وأوضح المنهالي أن توقيت البطولة مثالي، إذ يستعد اللاعبون للعديد من الاستحقاقات المهمة القادمة، ومنها الجولة الرابعة من بطولتي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وأم الإمارات للجو جيتسو التي دخلت في مراحل الحسم، إلى جانب الجولة الآسيوية التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع رابطة أبوظبي للمحترفين في شهر يوليو المقبل.

وأشار المنهالي إلى أن مثل هذه البطولات ومستوى اللاعبين المشاركين فيها تساهم في تطوير مستوى اللاعبين بشكل كبير، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة في البرتوكول الصحي للحفاظ على سلامة اللاعبين، وأنه لن يسمح لأي لاعب بالدخول إلّا بعد الحصول على مسحة سلبية حديثة.

بدوره، أشاد رودريجو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، بأهمية التعاون مع الاتحاد الذي يؤسس لعهد جديد من البطولات عالمية المستوى، بما يواكب تطلعات وعشاق رياضة الجو جيتسو. وأضاف أن مثل هذه البطولات تبّشر بالعودة القوية للمنافسات والنشاط الدولي الذي تميزت به الإمارات والعاصمة أبوظبي كوجهة استثنائية لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية الدولية.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من داخل الدولة ودول: البرازيل، وكولومبيا، وروسيا، والأردن، ومصر، وسوريا، وباكستان، وفلسطين، والسلفادور، وأوكرانيا، وقيرغيزستان، والهند، وفرنسا، وكندا، وأذربيجان، والمغرب، وأفغانستان، ولبنان، وأوزبكستان، وصربيا، وأيرلندا، والبحرين، وإيطاليا، والسويد، وطاجيكستان، وإيران، والفلبين، والعراق.

ويتنافس حاملو الحزام الأزرق ضمن فئات الشباب والكبار والأساتذة يوم الجمعة، بينما تنطلق منافسات حاملي أحزمة البنفسجي والبني والأسود من الفئات ذاتها في اليوم التالي. وستدخل البطولة ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، حيث تمنح للفائز بها 1000 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، وهو ما يجعلها بالغة الأهمية بالنسبة للمحترفين