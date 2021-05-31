«استاد آل مكتوم» يرحب باحتضان التصفيات الآسيوية

معتصم عبدالله (دبي)

رحب نادي النصر واستاد آل مكتوم «درة الملاعب في دبي»، باحتضان 4 مباريات ضمن المجموعة السابعة، في مشوار المنافسة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويتأهب «استاد آل مكتوم» لاحتضان مباريات تايلاند مع إندونيسيا، وفيتنام مع إندونيسيا، وماليزيا مع فيتنام، وتايلاند مع ماليزيا، ضمن المجموعة السابعة، على أن تقام منتخب الإمارات الأربع أمام ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام على التوالي على استاد «زعبيل» بنادي الوصل.

ويتصدر منتخب فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 9 نقاط لماليزيا و8 لتايلاند، في حين يحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع برصيد 6 نقاط من أربع مباريات.

وتعيد المباريات المرتقبة في التصفيات ذكرى الاستضافة الناجحة لاستاد آل مكتوم لنحو 7 مباريات في كأس آسيا 2019 والتي استضافتها الإمارات، بالتزامن مع أعمال التطوير في الملعب العريق، والتي شهدت رفع طاقته الاستيعابية إلى 15 ألف متفرج، وبتصميم مميز في زمن قياسي، حيث أُنجز المشروع في نحو 390 يوماً.

وشملت أشغال التطوير في استاد آل مكتوم قبل انطلاقة كأس آسيا 2019، المبنى الإداري للنادي وعديد المرافق الأخرى، مثل العيادة الطبية وصالة الجيمانيزوم والمركز الإعلامي ليتسع لـ200 إعلامي، و4 غرف لتبديل الملابس، وغرفتين للحكام، ومنظومة إلكترونية متطورة لتعزيز الأمن والسلامة.

وأقيمت على ملعب استاد آل مكتوم في نهائيات آسيا الماضية، 7 مباريات من بينها 5 في الدور الأول جمعت كوريا الجنوبية والفلبين، والبحرين وتايلاند، والسعودية ولبنان، والعراق وإيران، وقيرغيزستان والفلبين، بالإضافة إلى مباراة الأردن وفيتنام في دور الـ 16، وفيتنام واليابان في ربع النهائي.

