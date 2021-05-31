ملاكمات كازاخستان «8 نجوم» في «آسيوية دلهي - دبي»

دبي (الاتحاد)

هيمنت ملاكمات كازاخستان على الميداليات الذهبية في النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021 التي استضافتها الإمارات، ونظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة، بالتعاون مع الاتحاد الهندي ومجلس دبي الرياضي، وفي ختام منافسات السيدات حصدت الكازاخستانيات 8 ميداليات ذهبية من أصل 10، فيما حققت كل من أوزبكستان والهند ميدالية واحدة لكل منهما.

وتوج الفائزات بالمراكز الأولى في مختلف الأوزان أنس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة، والمجرية استفان كوفاكس الأمين العام للاتحاد الدولي للملاكمة، ويوسف الكاظم نائب رئيس الاتحاد الآسيوي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي.

وتوجت الكازاخستانية ألوا بالكيبيكوفا المصنفة ثانية على مستوى العالم بالميدالية الذهبية في وزن الذبابة الخفيف (45 - 48 كجم) بعدما تمكنت من الفوز على الأوزبكية جولاسال سولتوناليفا، واستطاعت ألوا التي خاضت أكثر من 130 نزالاً خلال مسيرتها الرياضية أن ترد الدين إلى جولاسال التي هزمتها في بطولة العالم أولان أودي 2019 في روسيا، حيث تمكنت من تطوير قدراتها القتالية، واستخدمت الضربات السريعة في النزال الأخير لتنهي النزال بفوز كبير. وتوجت الكازاخستانية ناظم كيزايباي بالميدالية الذهبية في وزن الذبابة 48 - 51 كجم بعدما تغلبت على بطلة العالم الهندية ماري كوم،

وفي وزن (51 - 54 كجم) فازت الكازاخستانية دينا زولامان المصنفة الأولى على مستوى العالم بالميدالية الذهبية بعدما تغلبت على الأوزبكية سيتورا شوجداروفا، وحصدت الأوزبكية سيتورا تورديبيكوفا الميدالية الذهبية في وزن الريشة (54 - 57 كجم) بعد تغلبها على الكازاخستانية فلاديسلافا كوكتا، لتكون بذلك ثاني ملاكمة تحصل ميدالية ذهبية لدولة أوزباكستان في تاريخ بطولة آسيا للملاكمة للسيدات حيث كانت الميدالية الذهبية الأولى للملاكمة جوزال إيسماتوفا عام 2017 التي توفت في وقت سابق من هذا العام عن عمر يناهز 25 عاماً.

وفازت الكازاخستانية ريما فولوسينكو بالميدالية الذهبية في وزن الخفيف (57 - 60 كجم)، حيث نجحت في التغلب على الإندونيسية هوشواتون حسنة الحاصلة على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا عام 2018. وفازت الكازاخستانية ميلانا سافرونوفا بالميدالية الذهبية في وزن الوسط الخفيف (60 - 64 كجم) بعدما تغلبت على الهندية لالبواتسايي،

كما فازت الكازاخستانية فالنتينا خالزوفا بالذهبية على حساب الأوزبكية نافاخور خميدوفا في وزن الوسط (64 - 69 كجم)، وحصلت فالنتينا على ذهبية بطولة العالم للسيدات أستانا 2016، وفضية بطولة النخبة للسيدات هوشي 2017. وفازت الهندية بوجا راني بالميدالية الذهبية في وزن (96 - 75 كجم) بعد تغلبها على الأوزبكية مافلودا موفلونوفا، فيما فازت الكازاخستانية فاريزا شلتي بالميدالية الذهبية في وزن الثقيل الخفيف (75 - 81 كجم) بعد تغلبها على الأوزبكية روزميتوفا سوخيبا، وفازت الكازاخستانية لازات كونجيبيفا بالميدالية الذهبية في وزن الثقيل (+81 كجم) بعد تغلبها على الهندية أنوباما.