أسطورة الملاكمة ماري كوم في دبي

دبي (الاتحاد)

زارت الهندية مانجت تشونجنيجانج ماري كوم المصنفة الأولى على العالم في وزن الذبابة الخفيف للملاكمة الحاصلة على برونزية أولمبياد لندن 2012 مجلس دبي الرياضي. وتحمل ماري كوم لقب بطولة العالم للسيدات ست مرات، ولقب البطولة الآسيوية خمس مرات، وأصبحت أشهر ملاكمة في العالم حالياً، حيث أنتجت عنها شبكة نيتفلكس التلفزيونية العالمية فيلماً يحمل اسمها (ماري كوم) ويعرض قصة حياتها التي تحولت من الفقر إلى النجومية في عالم الملاكمة.

وكان في استقبال ماري كوم ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس وفوزية فيردون رئيسة قسم رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي وعمر الكندي أخصائي أول الرياضة المجتمعية في مجلس دبي الرياضي عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة مدير بطولة آسيا للملاكمة، حيث تجوّلت في مقر المجلس كما تلقت هدية المجلس وهي النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقدمت بطلة العالم الشكر والتقدير لإمارة دبي على توفير جميع سبل النجاح لبطولة آسيا للملاكمة للرجال والسيدات التي اختتمت أمس وقالت إن البطولة كانت معرضة للإلغاء بسبب جائحة كوفيد- 19 وانتشارها الكبير في الهند، لكن تنظيم البطولة في دبي أنقذها من الإلغاء ومنح الملاكمين والملاكمات الفرصة للمشاركة فيها كونها الإعداد الأمثل لهم للمشاركة في أولمبياد طوكيو صيف العام الجاري.

كما عبّرت ماري كوم عن سعادتها بالوجود في دولة الإمارات وزيارة دبي، وعن انبهارها بمستوى الأمان والراحة والسعادة التي تميز الحياة فيها، كما أكدت أن تواجد أكثر من 200 جنسية في دبي وكذلك حرية جميع الأديان والعيش بسلام فيها يجعلها المكان الأفضل لإطلاق أية مشاريع رياضية فيها ويسرها أن تكون مقرا لأكاديميتها للملاكمة التي ستكون مشروعاً مثالياً لمرحلة ما بعد اعتزال الملاكمة، خصوصاً أنها أكبر ملاكمة حالياً وستكون مشاركتها المقبلة في أولمبياد طوكيو الأخيرة لها في مشوارها كملاكمة.