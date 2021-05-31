الرجبي يختتم مسابقاته بـ 68 مباراة

دبي (الاتحاد)

عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الرجبي اجتماعها السنوي بتقنية الاتصال المرئي، بحضور ممثلي الأندية الأعضاء، وترأس الاجتماع سلمان هادي عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي، واعتمد فيه نتائج الدوري وخطة الاتحاد القادمة في الاستفادة القصوى من مكتسبات دوري الإمارات للرجبي.

وقال محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد: «استطعنا خلال السنوات الماضية بناء هيكل إداري متناسق للقيام بإدارة مسابقات الدوري، وضمان الحوكمة السليمة، وفتح المجال في الاستفادة بخبرات الشركات المتخصصة في إدارة مسابقات الدوري، فمنذ عام 2018 اتجهنا لتوظيف الشركات الخاصة لإدارة مسابقات الدوري، مما يتيح الفرصة لنا ولجميع الأندية الأعضاء الاستفادة من الخبرات المقدمة، وحفزنا اللاعبين المواطنين بمكافآت مالية لما حققوه من إنجازات لفريق شاهين والبطولة العربية التي أقيمت بمدينة الإسكندرية، ونتوجه بالشكر لكافة المنتمين لرياضة الرجبي على النجاح غير المسبوق في ظل التحديات القائمة».

وأضاف: «يهدف الاتحاد في خطته المقبلة لتحسين البنية الأساسية لموارد الدوري، ورفع الكفاءة الفنية والإدارية حتى تكون قادرة على جلب الفرص الاستثمارية للرعاة، عن طريق إشراكهم في مكتسبات الدوري ومسابقاته».

من ناحية أخرى، اختتم الاتحاد مسابقات الموسم الحالي الذي شهد 53 مباراة للرجال و15 مباراة للسيدات ضمن مسابقات الدوري للفئة فوق 18 سنة، وحقق فريق شاهين مركزاً متقدماً بدوري الدرجة الثانية بفارق 4 نقاط فقط عن المركز الأول، وهو إنجاز غير مسبوق يحسب للاعبين والجهاز الفني والإداري.

ويعد «شاهين» أول فريق إماراتي ينافس بالدوري، وساهمت مشاركة اتحاد الرجبي بالبطولة العربية السابعة للرجال والأولى للسيدات، فبراير الماضي بمدينة الإسكندرية، في رفع الكفاءة الفنية والتكتيكية للاعبين، وأيضاً كانت دافعاً لهم لحصولهم على المركز الثالث بالبطولة العربية وبمشاركة 8 منتخبات عربية للرجال و4 منتخبات للسيدات، من ضمنهم منتخب الإمارات للسيدات.