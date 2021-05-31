«الزاركا» يظفر بكأس الوثبة في وارجيم

وارجيم (الاتحاد)

ظفر الجواد القوي «الزاركا دي أي» لمالكه ومدربه يوهان فيرستربين وبقيادة كوين كليمانس، ببراعة بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي جري بمضمار وارجيم في مملكة بلجيكا، وخصص للخيول في سن 4 سنوات فما فوق، وجائزته 5000 يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. ويقام المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها. وتتنافس خلال السباق البالغ طوله 2300 متر، 12 خيلاً، وأعلن «الزاركا دي أي» بأنه متفوق بمعني الكلمة، وأكد حسن ترشيحه، عندما تسلل ببراعة في عمق المستقيم، والابتعاد ببساطة عن منافسيه ليصل أولاً إلى خط النهاية.

وجاء فوز «الزاركا دي أي» البالغ من العمر 7 سنوات والمنحدر من نسل «البحر» بفارق 1.5 طول عن «هيلفيك دوبوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد وقيادة ليز ديترين. وسجل البطل زمناً وقدره 2:31:35 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث الجواد الليبي «السيل» لفيصل جورجي، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وقيادة ويليام مونجل.

ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.