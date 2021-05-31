«البرية» تفوز ببطولة وزارة الدفاع للسباحة

أبوظبي (وام)

شهد العميد الركن حميد مبارك الشامسي نائب قائد القوات البرية، بطولة وزارة الدفاع للسباحة ضمن أنشطة درع التفوق للعام التدريبي 2021، التي نظمها مركز التربية الرياضية العسكري التابع للإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب في وزارة الدفاع.

وتمكنت قيادة القوات البرية من إحراز المركز الأول، تلتها قيادة حرس الرئاسة بالمركز الثاني، في حين حازت قيادة القوات الجوية والدفاع الجوية على المركز الثالث. شارك في البطولة 110 سباحين يمثلون 9 قيادات من قيادات القوات المسلحة.

واشتملت على 12 سباقاً مختلفاً. وفي الختام قام العميد الركن حميد مبارك الشامسي بتتويج الفائزين في البطولة التي تأتي في إطار حرص وزارة الدفاع على الاهتمام برياضة السباحة.