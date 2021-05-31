«الإمبراطور» يتجمع مطلع يوليو المقبل

مراد المصري (دبي)

يعود فريق الوصل للتجمع مطلع شهر يوليو المقبل للتحضير للموسم الجديد، وذلك مع وضع عدة خيارات مفتوحة أمام كافة الاحتمالات ما بين إكمال التحضيرات على أرض الدولة على غرار الصيف الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، أو محاولة السفر خارج الدولة بانتظار المستجدات الصحية.

وسيكون مطلع يوليو موعد توافد اللاعبين الجدد الذي تعاقد معهم «الإمبراطور» وآخرهم المهاجم البرازيلي ويليام بوتكير من نادي كروزيرو، الذي سلطت التقارير الإعلامية البرازيلية الضوء عليه، واصفة أن المدرب أودير هيلمان هو الذي يمتلك كلمة السر لإعادة استخراج أفضل ما لدى المهاجم الذي يفتقد الثقة مع فريقه الحالي، لكن سبق أن تألق في صفوف انترناسيونال تحت قيادة هيلمان بالذات، ما دفع لويز فيليبي سكولاري بالتوصية على ضمه في ذلك الوقت، كما كان ضمن اهتمام شباب الأهلي في صيف عام 2019، حتى أن صاحب الـ 27 عاماً، قام وقتها بمتابعة الحساب الرسمي على «إنستجرام»، قبل أن يرحل إلى كروزيرو، فيما ساهم تواجد هيلمان مع الوصل ومعرفته الوطيدة مع المهاجم في جذبه إلى مشروع واعد مع الوصل عقب انطلاقة مشجعة للمدرب مع الفريق في الموسم الماضي قبل التعثر في الجولات الأخيرة من الدوري والاكتفاء بالمركز التاسع.