صربيا الخيار الأرجح لمعسكر «العنابي»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

حدد فريق الوحدة انطلاقة معسكره الخارجي 3 يوليو المقبل، على أن يختتم 29 من الشهر نفسه، إلا أن تحديد الدولة التي سيقام فيها لم تحسم بعد وتتوقف على ظروف جائحة كورونا، التي تهدد إقامة المعسكر في هولندا الخيار الأول، ليكون المرجح أن يقام في صربيا الخيار الثاني للفريق.

ويعود لاعبو الفريق من أجانب ومقيمين إلى الدولة في الـ20 من الشهر الحالي، لإجراء الفحص الطبي الروتيني قبل تدشين التحضير للموسم الجديد، وبعدها يغادر الفريق بكل لاعبيه من أبوظبي إلى مقر المعسكر.

من جهة ثانية، لم يحسم النادي بعد أمر التعاقد مع لاعب الأجنبي، حيث يدرس عدداً من الملفات بالتشاور مع الهولندي هينك تين كات مدرب الفريق، الذي حدد مركز اللاعب في الوسط المهاجم، على أن يجيد اللعب في الجهة اليسرى، بينما لم يتحدد موقف الكوري الجنوبي لي ميونج حتى الآن، وهل يستمر حتى نهاية عقده في الصيف المقبل، أم يتم استبداله بلاعب آخر؟.

الجدير بالذكر أن ميونج قدم موسماً مميزاً مع الوحدة رغم أن الفريق خرج من جميع البطولات المحلية، وهو الأكثر مشاركة في صفوف الفريق وتأثيراً في وسط الملعب.

ويترقب جمهور النادي الإعلان عن صفقات على صعيد اللاعبين المواطنين في الفترة المقبلة، خاصة في مركز الظهير الأيسر الذي يشكل هاجساً لجميع المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق في السنوات الأخيرة.

وأعلن تين كات عند التعاقد معه خلفاً للصربي فوك رازوفيتش مارس الماضي، أن الهدف الرئيسي لمهمته مع «العنابي» التي تمتد حتى يونيو 2022، هي الفوز بدرع دوري الخليج العربي، وتحضير فريق قوي يستطيع تحقيق هذا الهدف، بينما تحتل بقية الاستحقاقات المرتبة الثانية في أجندته، بما فيها دوري أبطال آسيا الذي ظهر خلاله الفريق بشكل جيد، رغم الظروف التي عاشها خلال مباريات المجموعة الخامسة بالهند، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 الذي يواجه فيه الشارقة سبتمبر المقبل.