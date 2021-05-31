بنزيمة: «الديوك» الأفضل في العالم «على الورق»



أنور إبراهيم (القاهرة)

في أول لقاء طويل مع الصحفيين، تحدث النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني، عن ملابسات عودته لمنتخب الديوك، ومدى قدرته على الانسجام مع زملائه وبوجه خاص في خط الهجوم، ورأيه فيما حدث لمواطنه زيدان الذي استقال من تدريب الملكي وماذا دار بينه وبين ديدييه ديشامب.

وفي البداية قال بنزيمة: «انسجامي وتكيفي مع المجموعة في التدريبات وخارج الملعب كان سريعاً وكاملاً ولم تكن هناك أية ضغوط سلبية، وكنت سعيداً جداً بهذه العودة بعد غياب طويل.. أعرف معظم اللاعبين وعرفت زملاء جدداً، وسارت الأمور على خير ما يرام، وأتطلع لخوض المباريات».

وتحدث عن عودته للمنتخب من جديد، قائلاً: «سبب عودتي هو أدائي الجيد مع فريقي ريال مدريد، إنها كرة القدم التي تتكلم، أو بمعنى أدق: الكلمة الأخيرة دائماً لكرة القدم، فلابد أن يكون اللاعب جيداً جداً مع فريقه حتى يلعب مع المنتخب.. وأنا لم أستسلم مطلقاً طوال السنوات السابقة».

ورداً على سؤال حول القائمة الجديدة من اللاعبين، أوضح: «نعم هي مجموعة مختلفة عن المجموعة التي لعبت معها في عام 2015، ولكنها مجموعة من النجوم الذين ذاقوا طعم الفوز والانتصارات الكبرى (مونديال روسيا ووصيف يورو2016).. المستوى عالٍ جداً وهذا يسعدني، وأتفاهم جيداً مع الجميع، وإن كنت اقتربت أكثر في بداية المعسكر من رافائيل فاران زميلي في الملكي».

وتابع: «تحدثت مع ديدييه ديشامب كثيراً جداً عن كرة القدم وأمور كثيرة أخرى، ولست هنا لكي أكرر المناقشات التي دارت بيننا، وأهم شيء أنني أصبحت ضمن هذه المجموعة الرائعة، وأنا سعيد بذلك».

وقال: «خلال 5 سنوات، تغير في كريم الكثير والكثير على مستوى العمل البدني والذهني والفني، وأيضاً على مستوى الأسرة وأطفالي، وكذلك العمر فقد أصبحت أكبر سناً، أكثر شيء أحبطني وخيب أملي، هو عدم مشاركتي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، فقد شعرت وقتها بالمرارة الشديدة.. هناك دائماً أسف وندم، ولكن لا يمكن العودة للخلف، فأهم شيء هو ما يحدث الآن، وأركز على لعبي مائة بالمائة وما يمكنني تقديمه لمنتخب بلادي الذي سبق له أن حقق الكثير من الانتصارات في غيابي».

وتحدث بنزيمة عن كليان مبابي، فقال: «إنه لاعب ظاهرة.. أحبه لأنه يلعب من لمسة واحدة من دون فلسفة، ويتحرك كثيراً وماهر جداً أمام المرمى، ولست بحاجة لأن أقول لكم كم هو رائع. وأيضاً أنطوان جريزمان لاعب موهوب، ولم أجد أدنى صعوبة في التكيف معهما، فعندما ألعب على مستوى عالٍ أعرف كيف أنسجم مع زملائي. نحن نتبادل مراكزنا في التدريبات، وهما قادران على التكيف مع أي وضع خلال المباراة».

وتطرق بنزيمة في حديثه عن المدرب زين الدين زيدان، فقال: «لقد وقف خلفي وساعدني كثيراً في وقت كنت أتعرض فيه لحملات هجوم وانتقادات، وتحدى الجميع لإيمانه بموهبتي، وأسهم كثيراً في وصولي إلى مستواي الحالي، وأنا أشكره كل يوم. وكان من الصعب على شخصي أن أتقبل مسألة رحيله عن الريال، إنه مدرب عظيم وفاز بالكثير من البطولات، وعلى المستوى الإنساني هو رجل بمعنى الكلمة ورائع جداً، وأنا حزين جداً لرحيله، ولكن هكذا هو حال كرة القدم، والحياة ستستمر».

ورداً على سؤال حول المنتخب الفرنسي، قال: «أوافق على القول بأن منتخب فرنسا أفضل منتخب في العالم «على الورق» بالنظر إلى الأسماء التي يضمها في صفوفه وأسلوب لعبه، ولكن لابد من إثبات ذلك على أرض الملعب، باحترام المنافس والتحلي بالثقة والتركيز والانضباط، والالتزام بالواجبات داخل الملعب».